Роджерс нацелен на трофеи с "Лестером"

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что нацелен на трофеи и рекорды после подписания нового контракта с клубом.

На текущей неделе "Лестер" заключил с Роджерсом новый контракт до лета 2025 с зарплатой в 8 миллионов фунтов в год, что стало наградой для Брендана за серьезный прогресс, продемонстрированный "лисами" за девять месяцев его работы.

Североирландский специалист был назначен главным тренером только в феврале этого года, и под его руководством команда заметно улучшила свои результаты, а на данный момент занимает вторую позицию в Премьер-Лиге.

По сообщениям прессы, Роджерс входил в список кандидатов на замену Унаи Эмери в "Арсенале", однако у Брендана были причины, чтобы отвергнуть интерес столь большого клуба.

"Мы действительно хотим закрепиться возле вершины таблицы в течение следующих лет, и в этом отношении мы способны значительно прибавить".

"Надеюсь, при мне мы сможем продолжить обновлять рекорды и выигрывать трофеи, а также оставаться конкурентоспособными и сражаться, что важно. Я хочу, чтобы эту команду вспоминали через 30 лет за уровень игры и конкурентоспособность. Я по-настоящему мотивирован этим".

"Я полностью отдаюсь работе здесь. Я по-настоящему мотивирован", — цитирует Роджерса The Telegraph.


Метки Лестер, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2019 15:00

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  1. sausage 08.12.2019 15:27 # sausage
    Его уход в Арсенал с самого начала выглядел бредом журналистов.

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  2. mane 08.12.2019 15:06 # mane
    Блеать началось. Закончит 4-5м сезон

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