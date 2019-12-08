У Педро есть предложения, чтобы уйти из "Челси"
Вингер "Челси" Педро признался, что у него на руках есть предложения других клубов.
Педро выступает за "синих" с августа 2015, за это время выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы, но в этом сезоне 32-летний испанец не попадает в стартовый состав команды Фрэнка Лэмпарда.
Контракт Педро истекает только в конце сезона, однако вингер не знает, когда он покинет "Стэмфорд Бридж" — возможно, уже в январе.
"Да, у меня есть предложения. Всегда есть клубы, которые заинтересованы, и это приятно. Это всегда хорошая новость, из Испании эти клубы или нет".
"Никто не знает, что произойдет. Я способен играть еще несколько лет, но ты думаешь о более насущных вещах. Мой контракт с "Челси" приближается к своему концу, и я буду свободен. Давайте посмотрим, что произойдет", — цитирует Педро Goal.
Издание The Telegraph добавляет, что "Челси" готов отпустить не только Педро, но и его соотечественника Маркоса Алонсо.
08.12.2019 14:00
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