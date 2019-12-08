"Челси" будет готов заплатить 100 млн. фунов за Санчо

Джейдон Санчо По окончании сезона "Челси" будет готов заплатить 100 миллионов фунтов за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

По информации Daily Mail, Санчо является принципиальной целью для "синих" на следующее лето, и именно поэтому лондонский клуб готов обновить свой трансферный рекорд ради Джейдона.

"Челси" ожидает столкнуться с конкуренцией клубов вроде "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Санчо, однако на "Стэмфорд Бридж" уверены, что их вариант будет наиболее привлекателен для 19-летнего игрока сборной Англии.

Дело в том, что Санчо рос в Южном Лондоне как фанат "Челси", вдобавок Джейдон является близким другом вингера "синих" Каллума Хадсон-Одои.

Также "Челси" планирует купить левого защитника и центрального нападающего, присматриваясь к Бену Чилуэллу из "Лестера" и Тимо Вернеру из "РБ Лейпциг".


Метки Боруссия, Санчо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. ketamin 08.12.2019 13:55 # ketamin
    Так ли он хорош?

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  2. ry-l 08.12.2019 13:52 # ry-l
    Но оплату за него лучше зимой провести и отдать обратно в аренду, если клуб не хочет на вторую половину терять его. Не стоит лета дожидаться.

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  3. mancunia-planet 08.12.2019 13:15 # mancunia-planet
    Конкуренция большая за него, несмотря на стоимость

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  4. yela 08.12.2019 13:12 # yela
    Главное защиту обновить и прикупить какого-то топаря в центр поля, вместо недоразумения в лице Жоржиньо.

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  5. ganinilyha 08.12.2019 13:12 # ganinilyha
    19 лет? Надо брать.

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  6. thegodfather 08.12.2019 13:02 # thegodfather
    Лишнее. Защиту укрепите, ловрены.
    Чилуэла хотя бы.

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