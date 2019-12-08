"Арсенал" — главный претендент на Смоллинга в Премьер-Лиге

Крис Смоллинг "Арсенал" является главным претендентом из числа клубов Премьер-Лиги на защитника "Ромы" Криса Смоллинга.

Как известно, Смоллинг по-прежнему принадлежит "Манчестер Юнайтед" и этот сезон проводит в "Роме" на правах аренды. Крис блестяще освоился в Серии А, и даже главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт лично ездил посмотреть на защитника в минувшую пятницу.

"Рома" уже выразила желание выкупить Смоллинга, однако по окончании сезона у Криса будут варианты вернуться в Премьер-Лигу — пускай и не в "Юнайтед".

По информации Daily Mirror, в услугах Смоллинга заинтересованы "Эвертон" и "Лестер", но главным претендентом на 30-летнего англичанина является "Арсенал", испытывающий огромные проблемы в обороне в этом сезоне.

Сообщается, что "канониры" регулярно наблюдают за Смоллингом на протяжении этого сезона. "Юнайтед" не будет препятствовать уходу Криса насовсем, но надеется получить за него 18 миллионов фунтов.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Рома, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2019 12:00

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