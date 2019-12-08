"Арсенал" — главный претендент на Смоллинга в Премьер-Лиге

"Арсенал" является главным претендентом из числа клубов Премьер-Лиги на защитника "Ромы" Криса Смоллинга.

Как известно, Смоллинг по-прежнему принадлежит "Манчестер Юнайтед" и этот сезон проводит в "Роме" на правах аренды. Крис блестяще освоился в Серии А, и даже главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт лично ездил посмотреть на защитника в минувшую пятницу.



"Рома" уже выразила желание выкупить Смоллинга, однако по окончании сезона у Криса будут варианты вернуться в Премьер-Лигу — пускай и не в "Юнайтед".



По информации Daily Mirror, в услугах Смоллинга заинтересованы "Эвертон" и "Лестер", но главным претендентом на 30-летнего англичанина является "Арсенал", испытывающий огромные проблемы в обороне в этом сезоне.



Сообщается, что "канониры" регулярно наблюдают за Смоллингом на протяжении этого сезона. "Юнайтед" не будет препятствовать уходу Криса насовсем, но надеется получить за него 18 миллионов фунтов.