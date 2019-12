Прогнозы на воскресные матчи 15-го тура Премьер-Лиги

В воскресенье, 8 декабря, нас ждут четыре матча Премьер-Лиги — в основном с участием аутсайдеров и середняков, не выступающих в еврокубках. Выделяется тут поединок "Астон Виллы" и идущего на втором месте "Лестера". Прогнозы на эту и другие игры дня — в традиционном материале FAPL.ru.





АСТОН ВИЛЛА — ЛЕСТЕР

Воскресенье, 8 декабря, 17:00



"Лестер" продолжает побеждать и демонстрирует удивительную стабильность — в шести из семи матчей в ходе своей победной серии "лисы" забивали два мяча, и этого оказывалось достаточно для победы. Особняком стоит матч с "Саутгемптоном", где "Лестер" забил всего на один мяч меньше, чем в пяти других поединках серии, но именно он, кажется, и вселил в команду Брендана Роджерса уверенность в себе, которая помогла подняться на второе место. Кажется, "Астон Вилла" вполне способна прервать серию "лис", так как неплохо выглядит с выздоровлением Джека Грилиша.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Лестер" выиграл семь матчей кряду в Премьер-Лиге;

- в пяти из семи последних матчей "Лестер" сыграл вничью в первом тайме, но побеждал после перерыва;

- в девяти из 10 последних матчей "Астон Виллы" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Астон Вилла" пропускала как минимум дважды в пяти из шести последних матчей Премьер-Лиги.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Лестера" — 1.75 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Лестер" набрал невероятный ход — они выиграли семь матчей с тех пор, как уступили на "Энфилде" 5 октября. Но их результаты означают, что все понимают насколько хорошая у них команда, и реагируют на угрозу, которую они представляют, по-особенному настраиваясь на них. Я думаю, что соперники поймут — нельзя играть в открытый футбол против "лис", потому что они уничтожат вас после перерыва. Если "Вилла" сможет удержать игру в узде, они наберут очко.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1

Прогноз Энди Маррея: 1:2



НЬЮКАСЛ — САУТГЕМПТОН

Воскресенье, 8 декабря, 17:00



На "Сент-Джеймс Парк" остается все меньше тех, кто не рад приходу в клуб Стива Брюса — опытный менеджер и поклонник "Ньюкасла", сумел в короткий срок сделать "сорок" конкурентоспособной командой, и сейчас они идут вровень с "Арсеналом" и готовы перебраться в топ-10, если сумеют обыграть "Саутгемптон". Сами "святые" также прибавили и добыли две важные победы над конкурентами в борьбе за выживание, но и на выезде "Саутгемптон" может быть неплох, что мы могли видеть в игре с "Арсеналом" на "Эмирейтс", где "канониры" чудом отскочили.



Ключевая статистика от Who Scored



- в шести последних матчах "Саутгемптона" в чемпионате проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- также в восьми из девяти последних встреч между этими командами был зафиксирован тотал больше 2.5;

- "Ньюкасл" непобедим в шести последних домашних матча Премьер-Лиги.



Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Ньюкасла" — 2.65 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Святые" набрали семь очков в трех последних матчах, но в последнее время я был впечатлен и "Ньюкаслом" — они начинают забывать о страхе вылета и играть в свое удовольствие. Поначалу их домашняя форма не впечатляла, но на самом деле они проиграли при Брюсе на "Сент-Джеймс Парк" только раз, и результаты помогут ему завоевать любовь фанатов. "Сороки" очень хорошо сыграли с "Шеффилдом" в четверг, и я поддержу их в этой игре.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

Прогноз Энди Маррея: 1:1



НОРВИЧ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД

Воскресенье, 8 декабря, 17:00



Беспроигрышная серия "Шеффилда" прервалась в домашнем матче с "Ньюкаслом", и сейчас Крису Уайлдеру важно не допустить, чтобы у "клинков" не продлилась другая серия — без побед. При том, что "Шеффилд" не проигрывал длительное время, "клинки" и выиграли в восьми последних матчах чемпионата всего дважды, пять поединков завершив вничью. Отрыв от зоны вылета у "клинков" сейчас составляет всего пять очков, и одна неудачная серия вполне может сделать их участниками борьбы за выживание. "Норвич" оживает и будет сражаться за победу в матче с "Шеффилдом", хорошо знакомым "канарейкам" по Чемпионшипу.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Шеффилд Юнайтед" завершил вничью шесть из семи последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- "Норвич" пропускал как минимум дважды в 11 из 13 последних матчей в чемпионате;

- "Норвич" выиграл всего один из 10 последних матчей Премьер-Лиги.



Прогноз Who Scored: 0:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Шеффилда" — 2.4 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Шеффилд" проиграл в четверг "Ньюкаслу", но все еще остается непобедимым в выездных матчах, где "клинки" шесть раз сыграли вничью и один раз выиграли. Я собираюсь поставить еще на одну ничью в их исполнении, хотя меня не особо убеждает форма "Норвича". "Канарейки" выглядели так, будто повернули за угол, но в матче с "Саутгемптоном" мы снова могли видеть их беспомощными. Им очень нужна хорошая домашняя форма.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1

Прогноз Энди Маррея: 1:2



БРАЙТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН

Воскресенье, 8 декабря, 19:30



"Брайтон" становится настоящей грозой для клубов Северного Лондона — свои лучшие матчи "чайки" провели в этом сезоне именно против "Тоттенхэма" и "Арсенала", сумев обыграть их в красивом стиле. Прогресс "чаек" в плане организации атакующих действий налицо — Грэм Поттер оказался именно тем человеком, который был нужен южанам, чтобы кардинально изменить свой игровой стиль, ставший чрезмерно оборонительным при Крисе Хьютоне. Дома "Брайтон" хорош, да и в целом находится в отличной форме, потому матч с давненько не проигрывавшими "волками" будет украшением воскресного футбольного вечера в Премьер-Лиге.



Ключевая статистика от Who Scored



- в последних девяти матчах между этими командами проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- "Брайтон" не пропускал в четырех последних встречах с "волками";

- "волки" непобедимы в 10 последних матчах чемпионата;

- "Брайтон" пропускал как минимум дважды в пяти из шести последних матчей Премьер-Лиги.



Прогноз Who Scored: 1:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Брайтона" — 2.65 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Волки" не проигрывают в Премьер-Лиге с 14 сентября и, несомненно, являются хорошо подготовленной командой с умным менеджером Нуну Эшпириту Санту. В то же время они забили несколько важных поздних голов, что является полезной привычкой, но я все же чувствую, что их серия прервется здесь. "Брайтон" создаст некоторые проблемы "волкам" — "чайки" усердно работают в последнее время.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

Прогноз Энди Маррея: 0:1

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru