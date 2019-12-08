Прогнозы на воскресные матчи 15-го тура Премьер-Лиги
В воскресенье, 8 декабря, нас ждут четыре матча Премьер-Лиги — в основном с участием аутсайдеров и середняков, не выступающих в еврокубках. Выделяется тут поединок "Астон Виллы" и идущего на втором месте "Лестера". Прогнозы на эту и другие игры дня — в традиционном материале FAPL.ru.
АСТОН ВИЛЛА — ЛЕСТЕР
Воскресенье, 8 декабря, 17:00
Видеотрансляция:
"Лестер" продолжает побеждать и демонстрирует удивительную стабильность — в шести из семи матчей в ходе своей победной серии "лисы" забивали два мяча, и этого оказывалось достаточно для победы. Особняком стоит матч с "Саутгемптоном", где "Лестер" забил всего на один мяч меньше, чем в пяти других поединках серии, но именно он, кажется, и вселил в команду Брендана Роджерса уверенность в себе, которая помогла подняться на второе место. Кажется, "Астон Вилла" вполне способна прервать серию "лис", так как неплохо выглядит с выздоровлением Джека Грилиша.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Лестер" выиграл семь матчей кряду в Премьер-Лиге;
- в пяти из семи последних матчей "Лестер" сыграл вничью в первом тайме, но побеждал после перерыва;
- в девяти из 10 последних матчей "Астон Виллы" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;
- "Астон Вилла" пропускала как минимум дважды в пяти из шести последних матчей Премьер-Лиги.
Прогноз Who Scored: 1:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Лестера" — 1.75 в БК Fonbet
Марк Лоуренсон (ВВС)
"Лестер" набрал невероятный ход — они выиграли семь матчей с тех пор, как уступили на "Энфилде" 5 октября. Но их результаты означают, что все понимают насколько хорошая у них команда, и реагируют на угрозу, которую они представляют, по-особенному настраиваясь на них. Я думаю, что соперники поймут — нельзя играть в открытый футбол против "лис", потому что они уничтожат вас после перерыва. Если "Вилла" сможет удержать игру в узде, они наберут очко.
Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1
Прогноз Энди Маррея: 1:2
НЬЮКАСЛ — САУТГЕМПТОН
Воскресенье, 8 декабря, 17:00
Видеотрансляция:
На "Сент-Джеймс Парк" остается все меньше тех, кто не рад приходу в клуб Стива Брюса — опытный менеджер и поклонник "Ньюкасла", сумел в короткий срок сделать "сорок" конкурентоспособной командой, и сейчас они идут вровень с "Арсеналом" и готовы перебраться в топ-10, если сумеют обыграть "Саутгемптон". Сами "святые" также прибавили и добыли две важные победы над конкурентами в борьбе за выживание, но и на выезде "Саутгемптон" может быть неплох, что мы могли видеть в игре с "Арсеналом" на "Эмирейтс", где "канониры" чудом отскочили.
Ключевая статистика от Who Scored
- в шести последних матчах "Саутгемптона" в чемпионате проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;
- также в восьми из девяти последних встреч между этими командами был зафиксирован тотал больше 2.5;
- "Ньюкасл" непобедим в шести последних домашних матча Премьер-Лиги.
Прогноз Who Scored: 2:0
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Ньюкасла" — 2.65 в БК Fonbet
Марк Лоуренсон (ВВС)
"Святые" набрали семь очков в трех последних матчах, но в последнее время я был впечатлен и "Ньюкаслом" — они начинают забывать о страхе вылета и играть в свое удовольствие. Поначалу их домашняя форма не впечатляла, но на самом деле они проиграли при Брюсе на "Сент-Джеймс Парк" только раз, и результаты помогут ему завоевать любовь фанатов. "Сороки" очень хорошо сыграли с "Шеффилдом" в четверг, и я поддержу их в этой игре.
Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1
Прогноз Энди Маррея: 1:1
НОРВИЧ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Воскресенье, 8 декабря, 17:00
Видеотрансляция:
Беспроигрышная серия "Шеффилда" прервалась в домашнем матче с "Ньюкаслом", и сейчас Крису Уайлдеру важно не допустить, чтобы у "клинков" не продлилась другая серия — без побед. При том, что "Шеффилд" не проигрывал длительное время, "клинки" и выиграли в восьми последних матчах чемпионата всего дважды, пять поединков завершив вничью. Отрыв от зоны вылета у "клинков" сейчас составляет всего пять очков, и одна неудачная серия вполне может сделать их участниками борьбы за выживание. "Норвич" оживает и будет сражаться за победу в матче с "Шеффилдом", хорошо знакомым "канарейкам" по Чемпионшипу.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Шеффилд Юнайтед" завершил вничью шесть из семи последних выездных матчей в Премьер-Лиге;
- "Норвич" пропускал как минимум дважды в 11 из 13 последних матчей в чемпионате;
- "Норвич" выиграл всего один из 10 последних матчей Премьер-Лиги.
Прогноз Who Scored: 0:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Шеффилда" — 2.4 в БК Fonbet
Марк Лоуренсон (ВВС)
"Шеффилд" проиграл в четверг "Ньюкаслу", но все еще остается непобедимым в выездных матчах, где "клинки" шесть раз сыграли вничью и один раз выиграли. Я собираюсь поставить еще на одну ничью в их исполнении, хотя меня не особо убеждает форма "Норвича". "Канарейки" выглядели так, будто повернули за угол, но в матче с "Саутгемптоном" мы снова могли видеть их беспомощными. Им очень нужна хорошая домашняя форма.
Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1
Прогноз Энди Маррея: 1:2
БРАЙТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН
Воскресенье, 8 декабря, 19:30
Видеотрансляция:
"Брайтон" становится настоящей грозой для клубов Северного Лондона — свои лучшие матчи "чайки" провели в этом сезоне именно против "Тоттенхэма" и "Арсенала", сумев обыграть их в красивом стиле. Прогресс "чаек" в плане организации атакующих действий налицо — Грэм Поттер оказался именно тем человеком, который был нужен южанам, чтобы кардинально изменить свой игровой стиль, ставший чрезмерно оборонительным при Крисе Хьютоне. Дома "Брайтон" хорош, да и в целом находится в отличной форме, потому матч с давненько не проигрывавшими "волками" будет украшением воскресного футбольного вечера в Премьер-Лиге.
Ключевая статистика от Who Scored
- в последних девяти матчах между этими командами проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;
- "Брайтон" не пропускал в четырех последних встречах с "волками";
- "волки" непобедимы в 10 последних матчах чемпионата;
- "Брайтон" пропускал как минимум дважды в пяти из шести последних матчей Премьер-Лиги.
Прогноз Who Scored: 1:0
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Брайтона" — 2.65 в БК Fonbet
Марк Лоуренсон (ВВС)
"Волки" не проигрывают в Премьер-Лиге с 14 сентября и, несомненно, являются хорошо подготовленной командой с умным менеджером Нуну Эшпириту Санту. В то же время они забили несколько важных поздних голов, что является полезной привычкой, но я все же чувствую, что их серия прервется здесь. "Брайтон" создаст некоторые проблемы "волкам" — "чайки" усердно работают в последнее время.
Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1
Прогноз Энди Маррея: 0:1
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
08.12.2019 11:00
Просмотров: 1008
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Последние комментарии:
Бля рили если бы ЛФК не имел такой мощи, Лестер бы со своим бюджетом обоссав остальных двигался бы к чемпионству
(ответить)
Алло, колбасяуны
Хватит считать матчи и потери
Тупо идем от матча к матчу, считать в мае будем
Ничему блять жизнь не учит
(ответить)
так это получается Ливерпуль требл оформят? ЛЧ для них легчайший турик, если бы не травма Салаха тогда, то считайте две ЛЧ подряд было бы, Сити все силы бросят на ЛЧ, но опять обосрутся, потому может забьют на кубок Англии в этом году, а Клопп вон как ротирует прекрасно.
(ответить)
08.12.2019 11:39 # удалить
rj1992
08.12.2019 11:26 #
mane
Короче этот сезон надо аккуратно доводить до Золотого финиша, только Армагеддон посадит нас на бутылки. Во всех остальных раскладах, более реальных - в мае открываем вискарик
Источник: http://fapl.ru/posts/75209/?c=1
Тоесть ты щас признал, что пока еще на бутылке, но Зератяну так понравилось сидеть 30 лет на бутылке, что в мае он просто откроет вискарик, подождет пока его выпьют манки или пенсы, попросит пустую бутылку себе и быстро быстро присядет, но уже на бутылку вискаря пустую. Да , чемпион?? По - чемпионски будешь сидеть???
(ответить)
(ответить)
Посчитал максимально пессимистично для Ливерпуля 2 круг. С потерями очков в 8 матчах. Против Лестера, Тоттенхэма, МЮ дома, волками в гостях, Эвертоном в гостях, Сити в гостях, Арсеналом в гостях и даже Челси дома. Но даже с таким раскладом Ливерпуль заканчивает сезон с 90-92 очками. Сами подумайте сможет ли Лестер набрать столько или Сити выиграть 20 матчей из 22. Короче этот сезон надо аккуратно доводить до Золотого финиша, только Армагеддон посадит нас на бутылки. Во всех остальных раскладах, более реальных - в мае открываем вискарик
(ответить)
Суперкомпьютер предсказал свой вариант распределения мест в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2019/20, информирует Daily Mirror. В исследовании учитывалось расписание матчей, которое появилось сегодня, 13 июня. Чемпионом АПЛ в новом сезоне должен стать "Манчестер Сити". Второе место в турнирной таблице займет "Ливерпуль", а третьим – "Тоттенхэм". "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" займут четвертое, пятое и шестое место соответственно. "Бернли", "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед" – вылетят из высшей лиги по итогам сезона. Отметим, что "Манчестер Сити" – действующий чемпион АПЛ. Вариант турнирной таблицы от суперкомпьютера выглядит следующим образом:
1. "Манчестер Сити"
2. "Ливерпуль"
3. "Тоттенхэм"
4. "Челси"
5. "Манчестер Юнайтед"
6. "Арсенал"
Наконец-то перестанут форсить этот пк обоссанный. Привет от Лестера им передайте
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Лестор в гонке
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Это всё ясно и понятно, у меня вот какой вопрос назрел, как вы думаете в каком состоянии находится электронный лесопед онли--зеропука?
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