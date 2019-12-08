Моуриньо отправил скаутов просматривать Джеко

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отправил своих скаутов просматривать нападающего "Ромы" Эдина Джеко.

В преддверии второй половины сезона Моуриньо желает разгрузить основного бомбардира команды Харри Кейна, для которого у "шпор" просто нет подходящего дублера после расставания с Фернандо Льоренте минувшим летом.



По информации Daily Mirror, один из скаутов лондонского клуба еще на прошлой неделе отправился в Италию с миссией посмотреть в деле Джеко.



В свои 33 года Эдин остается основным нападающим "Ромы", а августе продлил свой контракт до июня 2022, однако это не смущает Моуриньо, который жаждет вернуть экс-игрока "Манчестер Сити" в Премьер-Лигу.



Переход в "Тоттенхэм" может стать для Эдина возможностью достойно завершить свою карьеру — не только в спортивном отношении, но и в финансовом.