Моуриньо отправил скаутов просматривать Джеко
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отправил своих скаутов просматривать нападающего "Ромы" Эдина Джеко.
В преддверии второй половины сезона Моуриньо желает разгрузить основного бомбардира команды Харри Кейна, для которого у "шпор" просто нет подходящего дублера после расставания с Фернандо Льоренте минувшим летом.
По информации Daily Mirror, один из скаутов лондонского клуба еще на прошлой неделе отправился в Италию с миссией посмотреть в деле Джеко.
В свои 33 года Эдин остается основным нападающим "Ромы", а августе продлил свой контракт до июня 2022, однако это не смущает Моуриньо, который жаждет вернуть экс-игрока "Манчестер Сити" в Премьер-Лигу.
Переход в "Тоттенхэм" может стать для Эдина возможностью достойно завершить свою карьеру — не только в спортивном отношении, но и в финансовом.
08.12.2019 10:00
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