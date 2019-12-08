Кин: "Достойная "Манчестер Юнайтед" игра"

Рой Кин Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин похвалил игру команды Оле Гуннара Сульшера в дерби против "Манчестер Сити".

В субботу "красные дьяволы" нанесли поражение 1:2 своим соседям, и те оказались уже на расстоянии в 14 очков от вершины Премьер-Лиги.

Однако Кина впечатлили не только контратаки "Юнайтед", но и игра подопечных Сульшера в целом. Рой надеется, что сможет регулярно наблюдать такой футбол в исполнении "дьяволов".

"Я абсолютно этого не ожидал. Это был великолепно — достойная "Манчестер Юнайтед" игра. Много храбрости и характера. Они сыграли выдающимся образом".

"Я не придавал особого значения победе над "Тоттенхэмом", но победа сегодня придаст игрокам большую уверенность в себе после критики, которой они подвергались — никому не нравится, когда тебя критикуют".

"Снимаю шляпу перед "Манчестер Юнайтед". Что бы ни случилось в январе, учитывая спекуляции насчет Оле, сегодня они были великолепны. Это настоящая игра "Манчестер Юнайтед".

"Дело не только в том, как они контратаковали, но и в том, как вели игру, блокировали соперника и проявляли характер".

"Я получил настоящее удовольствие, наблюдая за ними. Таким и должен быть "Манчестер Юнайтед". Однако ключ ко всему — быть стабильным из недели в неделю. Надеюсь, эти молодые игроки сохранят этот уровень", — цитирует Кина Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2019 09:00

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  1. m-ballack 08.12.2019 10:19 # m-ballack
    Ну раз алкаш одобрил

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  2. dom1no 08.12.2019 09:34 # dom1no
    Порадовали старика молодцы, но не забывайте шо мю всё та же хyита лол

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  3. empry 08.12.2019 09:14 # empry
    Ничего удивительного. МЮ Сульшера – это команда настроения. Непонятно в силу каких причин игроки умудряются демонстрировать настолько разный футбол от недели к неделе.

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  4. chebrec 08.12.2019 09:05 # chebrec
    Ну чта а говорили Сульшер плохой тренер

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