Кин: "Достойная "Манчестер Юнайтед" игра"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин похвалил игру команды Оле Гуннара Сульшера в дерби против "Манчестер Сити".

В субботу "красные дьяволы" нанесли поражение 1:2 своим соседям, и те оказались уже на расстоянии в 14 очков от вершины Премьер-Лиги.



Однако Кина впечатлили не только контратаки "Юнайтед", но и игра подопечных Сульшера в целом. Рой надеется, что сможет регулярно наблюдать такой футбол в исполнении "дьяволов".



"Я абсолютно этого не ожидал. Это был великолепно — достойная "Манчестер Юнайтед" игра. Много храбрости и характера. Они сыграли выдающимся образом".



"Я не придавал особого значения победе над "Тоттенхэмом", но победа сегодня придаст игрокам большую уверенность в себе после критики, которой они подвергались — никому не нравится, когда тебя критикуют".



"Снимаю шляпу перед "Манчестер Юнайтед". Что бы ни случилось в январе, учитывая спекуляции насчет Оле, сегодня они были великолепны. Это настоящая игра "Манчестер Юнайтед".



"Дело не только в том, как они контратаковали, но и в том, как вели игру, блокировали соперника и проявляли характер".



"Я получил настоящее удовольствие, наблюдая за ними. Таким и должен быть "Манчестер Юнайтед". Однако ключ ко всему — быть стабильным из недели в неделю. Надеюсь, эти молодые игроки сохранят этот уровень", — цитирует Кина Sky Sports.