Юнгберг верит, что "Арсенал" еще может попасть в топ-4

Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг считает, что его команда все еще может ворваться в топ-4 Премьер-Лиги.

В понедельник "канониры" отправятся к "Вест Хэму" с серией из девяти матчей без побед во всех соревнованиях и с отставанием в 10 очков от зоны Лиги Чемпионов.



Несмотря на столь невыразительную форму, Юнгберг, подхвативший первую команду "Арсенала" после увольнения Унаи Эмери, все еще надеется совершить рывок наверх.



"Нет, я не думаю, что мы должны перестать говорить о попадании в топ-4. Но нам важно сосредоточиться на том, что мы делаем здесь и сейчас, не оглядываясь вверх, вниз или вбок. Нам просто нужно поработать над своей игрой и своей уверенностью в себе", — цитирует Юнгберга Sky Sports.