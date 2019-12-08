"Арсенал" предпочитает Артету

Микель Артета, ассистент Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", стал фаворитом на вакантную позицию главного тренера "Арсенала".

Уволив Унаи Эмери в конце прошлого месяца, боссы "канониров" доверили первую команду Фредди Юнгбергу, однако тот пока никак не показал, что заслуживает получить свою работу на постоянной основе.



При Юнгберге "Арсенал" еле унес ноги от "Норвича" (2:2) и проиграл дома "Брайтону" (1:2). Тем временем, лондонский клуб продолжает отбор кандидатов на замену Эмери.



По информации The Telegraph, фаворитом "Арсенала" в данный момент является Артета, однако экс-капитану "канониров" еще нужно будет пройти серию собеседований, если он выразит желание получить эту работу.



Вместе с тем Гвардиола открыто говорит о том, что видит в Артете своего преемника, и это обстоятельство может помешать возвращению Микеля на "Эмирейтс".