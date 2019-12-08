Гвардиола признал, что догнать "Ливерпуль" уже нереально

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что задача по защите титула перестала быть реалистичной для его команды.

Потерпев поражение 1:2 в дерби против "Манчестер Юнайтед", "горожане" оказались уже в 14 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".



"Ливерпуль" гарантированно вступит в Новый год, занимая первое место, однако в данный момент Гвардиола сосредоточен на другом.



"Сейчас не время думать об этом. Мы должны постараться не опускать руки. Предстоит сыграть еще много матчей".



"Мы думаем о том, что нам нужно сделать в следующем матче — думать о погоне за "Ливерпулем" не было бы реалистично".



"Очевидно, это сложно, когда конкурент провел 16 матчей и выиграл 16 из них. У них невероятная серия, а мы иногда теряли очки. Однако наш долг состоит в том, чтобы продолжать борьбу", — цитирует Гвардиолу BBC.