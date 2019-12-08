"Челси" примет решение по Аке, оценив форму Рюдигера

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард оценит форму Антонио Рюдигера, прежде чем решит, выкупать ли у "Борнмута" защитника Натана Аке.

В последнее время к центральным защитникам "синих" есть немало вопросов, в том числе у Лэмпарда, который после поражения 3:1 от "Эвертона" в субботу назвал пропущенные своей командой голы "нелепыми".



На днях с "Челси" был снят трансферный запрет, а это означает, что Лэмпард сможет покупать в январе. Лондонскому клубу по-прежнему принадлежит опция обратного выкупа Аке за 40 миллионов фунтов, и этот вариант видится наиболее простым для Фрэнка по укреплению центра обороны.



Однако, как утверждает The Telegraph, возвращение 24-летнего голландца на "Стэмфорд Бридж" зависит от формы и состояния здоровья Рюдигера.



В первой половине сезона Лэмпард не мог полагаться на Рюдигера, и в ближайшие недели Фрэнку нужно понять, ждать ли ему помощи от Антонио в остатке кампании.