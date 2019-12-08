"Челси" примет решение по Аке, оценив форму Рюдигера
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард оценит форму Антонио Рюдигера, прежде чем решит, выкупать ли у "Борнмута" защитника Натана Аке.
В последнее время к центральным защитникам "синих" есть немало вопросов, в том числе у Лэмпарда, который после поражения 3:1 от "Эвертона" в субботу назвал пропущенные своей командой голы "нелепыми".
На днях с "Челси" был снят трансферный запрет, а это означает, что Лэмпард сможет покупать в январе. Лондонскому клубу по-прежнему принадлежит опция обратного выкупа Аке за 40 миллионов фунтов, и этот вариант видится наиболее простым для Фрэнка по укреплению центра обороны.
Однако, как утверждает The Telegraph, возвращение 24-летнего голландца на "Стэмфорд Бридж" зависит от формы и состояния здоровья Рюдигера.
В первой половине сезона Лэмпард не мог полагаться на Рюдигера, и в ближайшие недели Фрэнку нужно понять, ждать ли ему помощи от Антонио в остатке кампании.
08.12.2019 00:05
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Последние комментарии:
вспоминая как рюдигер начинал, оплотом надежности он только на фоне теперешней защиты челси выглядит, да и травматом стал.
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Аке, второй Зума плиать
Нужен норм защ, а не эти полупокеры
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Должен на следующей неделе дебютировать. Возможно даже в лч на замену выйдет.
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Та нахуй нужен этот аке блять. Дайте томори в пару норм заща и будет из него лютый бист. Купите кулебяку.
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