"Челси" примет решение по Аке, оценив форму Рюдигера

Антонио Рюдигер Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард оценит форму Антонио Рюдигера, прежде чем решит, выкупать ли у "Борнмута" защитника Натана Аке.

В последнее время к центральным защитникам "синих" есть немало вопросов, в том числе у Лэмпарда, который после поражения 3:1 от "Эвертона" в субботу назвал пропущенные своей командой голы "нелепыми".

На днях с "Челси" был снят трансферный запрет, а это означает, что Лэмпард сможет покупать в январе. Лондонскому клубу по-прежнему принадлежит опция обратного выкупа Аке за 40 миллионов фунтов, и этот вариант видится наиболее простым для Фрэнка по укреплению центра обороны.

Однако, как утверждает The Telegraph, возвращение 24-летнего голландца на "Стэмфорд Бридж" зависит от формы и состояния здоровья Рюдигера.

В первой половине сезона Лэмпард не мог полагаться на Рюдигера, и в ближайшие недели Фрэнку нужно понять, ждать ли ему помощи от Антонио в остатке кампании.


Метки Аке, Борнмут, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2019 00:05

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  1. slavik92 08.12.2019 00:24 # slavik92
    вспоминая как рюдигер начинал, оплотом надежности он только на фоне теперешней защиты челси выглядит, да и травматом стал.

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  2. sellman 08.12.2019 00:12 # sellman
    Аке, второй Зума плиать
    Нужен норм защ, а не эти полупокеры

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  3. ry-l 08.12.2019 00:09 # ry-l
    Должен на следующей неделе дебютировать. Возможно даже в лч на замену выйдет.

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  4. thegodfather 08.12.2019 00:07 # thegodfather
    Та нахуй нужен этот аке блять. Дайте томори в пару норм заща и будет из него лютый бист. Купите кулебяку.

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