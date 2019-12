Фанат "Сити" оскорбил Фреда на расовой почве

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред подвергся расистским оскорблениям со стороны фаната "Манчестер Сити" во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Этихад".

Выигранный "красными дьяволами" матч со счетом 1:2 был омрачен оскорбительным поведением фаната, который жестами и звуками изобразил обезьяну, когда Фред направлялся к угловому флажку на 68-й минуте. Тогда же в бразильца с трибун прилетел посторонний предмет.



"Манчестер Сити" в курсе циркулирующего в социальных сетях видео, на котором болельщик изображает расистские жесты во время второго тайма матча против "Манчестер Юнайтед" этим вечером".



"Официальные лица клуба сотрудничают с полицией, чтобы помочь установить личности всех людей, имеющих к этому отношение. Также клуб оказывает содействие полиции по поводу брошенных на поле предметов".



"Клуб придерживается политики нулевой толерантности к любым проявлениям дискриминации, и любое проявление расизма будет караться пожизненной дисквалификацией", — гласит заявление "горожан".



По поводу этого инцидента высказался и главный тренер победившей команды Оле Гуннар Сульшер.



"Я видел это на видео, и тому парню должно быть стыдно за свое поведение. Это недопустимо, и я надеюсь, он больше не будет смотреть футбол", — цитирует Сульшера The Independent.





This is the definition of scumbag. Manchester City fan doing monkey gestures to Lingard and Fred when they were taking a corner. This is an absolute joke. You need to act quickly, @ManCity pic.twitter.com/RbIMzpGjiS