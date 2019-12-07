Фанат "Сити" оскорбил Фреда на расовой почве

ФредПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред подвергся расистским оскорблениям со стороны фаната "Манчестер Сити" во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Этихад".

Выигранный "красными дьяволами" матч со счетом 1:2 был омрачен оскорбительным поведением фаната, который жестами и звуками изобразил обезьяну, когда Фред направлялся к угловому флажку на 68-й минуте. Тогда же в бразильца с трибун прилетел посторонний предмет.

"Манчестер Сити" в курсе циркулирующего в социальных сетях видео, на котором болельщик изображает расистские жесты во время второго тайма матча против "Манчестер Юнайтед" этим вечером".

"Официальные лица клуба сотрудничают с полицией, чтобы помочь установить личности всех людей, имеющих к этому отношение. Также клуб оказывает содействие полиции по поводу брошенных на поле предметов".

"Клуб придерживается политики нулевой толерантности к любым проявлениям дискриминации, и любое проявление расизма будет караться пожизненной дисквалификацией", — гласит заявление "горожан".

По поводу этого инцидента высказался и главный тренер победившей команды Оле Гуннар Сульшер.

"Я видел это на видео, и тому парню должно быть стыдно за свое поведение. Это недопустимо, и я надеюсь, он больше не будет смотреть футбол", — цитирует Сульшера The Independent.


Метки болельщики, видео, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фред

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2019 23:30

Количество просмотров Просмотров: 1317

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. elprimer 08.12.2019 00:43 # elprimer
    Что может быть хуже, для подобного персонажа, чем лишиться походов на стадион из-за цветного? лол)

    (ответить)

  2. ilovemanutd 08.12.2019 00:42 # ilovemanutd
    У чувака мозг по ходу отключился раз он такое решил сделать

    (ответить)

  3. van-der-slav 08.12.2019 00:12 # van-der-slav
    как будто в своей команде негров нет, никогда не понимал таких людей. ладно там те же болгары, там все свои, но на клубном уровне ты своих же оскорбляешь

    (ответить)

  4. muaxaxaxa 08.12.2019 00:10 # muaxaxaxa
    О боже мой, какое жесткое оскорбление, нужно немедленно наказать его и выразить поддержку неграм (нет)

    (ответить)

  5. wolfsmensch 08.12.2019 00:00 # wolfsmensch
    да необязательно этот придурок и расист, просто пытался вывести Фреда из равновесия

    (ответить)

  6. dom1no 07.12.2019 23:56 # dom1no
    я еще во время игры обратил на это внимание, ну жест слабенький , в принципе я так в морозную погоду постоянно дрыгаюсь

    (ответить)

  7. dragonishka 07.12.2019 23:43 # dragonishka
    Чем отличаются негры твоей любимой команды от негров противника?

    (ответить)

  8. myu99 07.12.2019 23:39 # myu99
    гавно каманда такие фани

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: