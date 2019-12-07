Фанат "Сити" оскорбил Фреда на расовой почве
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред подвергся расистским оскорблениям со стороны фаната "Манчестер Сити" во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Этихад".
Выигранный "красными дьяволами" матч со счетом 1:2 был омрачен оскорбительным поведением фаната, который жестами и звуками изобразил обезьяну, когда Фред направлялся к угловому флажку на 68-й минуте. Тогда же в бразильца с трибун прилетел посторонний предмет.
"Манчестер Сити" в курсе циркулирующего в социальных сетях видео, на котором болельщик изображает расистские жесты во время второго тайма матча против "Манчестер Юнайтед" этим вечером".
"Официальные лица клуба сотрудничают с полицией, чтобы помочь установить личности всех людей, имеющих к этому отношение. Также клуб оказывает содействие полиции по поводу брошенных на поле предметов".
"Клуб придерживается политики нулевой толерантности к любым проявлениям дискриминации, и любое проявление расизма будет караться пожизненной дисквалификацией", — гласит заявление "горожан".
По поводу этого инцидента высказался и главный тренер победившей команды Оле Гуннар Сульшер.
"Я видел это на видео, и тому парню должно быть стыдно за свое поведение. Это недопустимо, и я надеюсь, он больше не будет смотреть футбол", — цитирует Сульшера The Independent.
This is the definition of scumbag. Manchester City fan doing monkey gestures to Lingard and Fred when they were taking a corner. This is an absolute joke. You need to act quickly, @ManCity pic.twitter.com/RbIMzpGjiS— FutbolBible (@FutbolBible) December 7, 2019
07.12.2019 23:30
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Последние комментарии:
Что может быть хуже, для подобного персонажа, чем лишиться походов на стадион из-за цветного? лол)
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У чувака мозг по ходу отключился раз он такое решил сделать
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как будто в своей команде негров нет, никогда не понимал таких людей. ладно там те же болгары, там все свои, но на клубном уровне ты своих же оскорбляешь
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О боже мой, какое жесткое оскорбление, нужно немедленно наказать его и выразить поддержку неграм (нет)
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да необязательно этот придурок и расист, просто пытался вывести Фреда из равновесия
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я еще во время игры обратил на это внимание, ну жест слабенький , в принципе я так в морозную погоду постоянно дрыгаюсь
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Чем отличаются негры твоей любимой команды от негров противника?
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гавно каманда такие фани
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