Моуриньо сравнил Сона с Роналдо

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сравнил своего нападающего Сон Хен Мина с легендой бразильского футбола Роналдо после победы 5:0 над "Бернли".

В субботу "шпоры" сполна реабилитировались за поражение 2:1 от "Манчестер Юнайтед" посреди недели. Настоящим украшением матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" стал потрясающий гол Сона, который совершил рывок с подступов к своей штрафной через всю оборону "Бернли" и сам же поразил ворота. Этот забитый мяч привел Моуриньо в восторг.



"Еще до этого гола мой сын называл его Соналдо, Соналдо Назарио. Сегодня он действительно был Соналдо Нозарио".



"При виде его гола я вспоминаю, как сидел рядом с сэром Бобби Робсоном. То был матч "Компостела" — "Барселона" в 1996 году, а Роналдо Назарио получил мяч от полузащиты и забил очень похожий с Соном гол. Удивительный гол".



"Вчера я встретился с родителями Сона. Я понял, откуда это идет. Этот парень великолепен. Я так рад", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



