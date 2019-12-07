"Юнайтед" победил "Сити" в дерби Манчестера

Манчестер Юнайтед "Манчестер Сити" отпустил лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль" уже на 14 очков, проиграв на своем поле соседям из "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2.

По сравнению с победой 1:4 над "Бернли" Хосеп Гвардиола поменял лишь одного игрока, доверив место в старте "горожан" Джону Стоунсу, а не Николасу Отаменди.

А наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сделал две перестановки после победы 2:1 над "Тоттенхэмом", доверившись Люку Шоу с Антони Мартиалем вместо Эшли Янга с Мейсоном Гринвудом.

В первые 16 минут голкипер хозяев Эдерсон отметился тремя блестящими сейвами, отразив удары Даниэля Джеймса, Джесси Лингарда и Мартиаля. Хозяева старались отвечать своими атаками, но все они оставались без логического завершения.

А на 20-й минуте Маркус Рэшфорд был сбит в штрафной Бернарду Силвой. Система VAR обнаружила фол, и сам же пострадавший четко реализовал пенальти — 0:1.

"Сити" помчался отыгрываться, но на 25-й минуте нарвался на острейшую контратаку, в завершении которой Рэшфорд наносил обводящий удар в касание из убойной позиции — мимо!

Спустя две минуты Рэшфорду снова не повезло — его удар не на силу, но на технику с линии штрафной пришелся в перекладину.

И все-таки "дьяволы" воспользовались смятением соперника. На 29-й минуте Мартиаль сыграл в стенку с Джеймсом, а затем, не встретив сопротивления со стороны Анхелиньо, поразил ближний угол ворот — 0:2.

"Горожане" снова обрушили шквал атак на ворота Давида Де Хеа, но реальных моментов почти не имели, а случае с подозрением на попадание мяча в руку Фреда VAR не среагировала.

Во втором тайме "Юнайтед" продолжил оборонять добытое преимущество, порой оказываясь на волоске от пропущенного гола — как в случае с ударом Кевина Де Брюйне, когда только отчаянный прыжок Виктора Линделефа позволил предотвратить взятие ворот.

Натиск хозяев все-таки принес свои плоды. За пять минут до окончания основного времени вышедший на замену Отаменди опередил Харри Магуайра и головой вколотил мяч в ворота после подачи углового — 1:2.

Заключительные минуты "дьяволы" играли просто на отбой, но победу удержали.

"Юнайтед" выиграл второй подряд большой матч и теперь находится всего в одной строчке и пяти очках от топ-4. "Сити" не перестает удивлять, но в отрицательном смысле, отпустив лидирующий "Ливерпуль" уже на 14 очков.

"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2019 22:30

Количество просмотров Просмотров: 5497

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 07.12.2019 23:18 # gerrard08
    Чот был уверен, что скам раздвинет ноги и с радостью даст под хвост, но на удивление это сделали заправщики бензоколонки

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  2. mane 07.12.2019 23:15 # mane
    Казино топчик. И как эти гениальные актеры постарели...Ирландец их агония

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  3. progressive 07.12.2019 23:15 # progressive
    А тем временем, Рональда уже готовит свою кандидатуру на 6й ЗМ.

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  4. zen-2010 07.12.2019 23:13 # zen-2010
    М.Ю играл хорошо до 2 гола....а далее, Сульшер трус....повезло что М.С не отыгрались...

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  5. liverpo0ol 07.12.2019 23:12 # liverpo0ol
    https://www.youtube.com/watch?v=SspFehoYEck

    karali na strapone, karavan lateralshik

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  6. sashko-fan 07.12.2019 23:12 # sashko-fan
    Хуй,Вам!!Пидарасы из Сити!!!

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  7. chronicle 07.12.2019 23:09 # chronicle
    Ну что, Джошуа соснет снова Руису?

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  8. thegodfather 07.12.2019 23:07 # thegodfather
    Куда делся зерогей?

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  9. liverpo0ol 07.12.2019 23:04 # liverpo0ol
    С'mon sisiiti C'mon K P A C U B O!! С победой короли!

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  10. nemovista 07.12.2019 23:03 # nemovista
    Смотрю олдов то тут не мало обитает))) Привет, старейшинам)

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  11. imf-tau 07.12.2019 23:02 # imf-tau
    Робин Олегуд Сульшер, 6 матчей с топами 14 очей, 10 матчей с середняками 10 очей.

    Тупикал ЛФК начального периода Клоппа - также топов карали. Ну или мы просто Бернли уровня топ6, эхехехехе.

    Может че и у нас выйдет.

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  12. serhio771 07.12.2019 23:02 # serhio771
    Привет клоунам из сити, вы хоть сейчас поняли что чемпион Ливерпуль?

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  13. m-ballack 07.12.2019 23:01 # m-ballack
    Борьба за четвёрку будет интереснее, чем эльче. Манков с подключением

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  14. pamirbarkhorog 07.12.2019 22:59 # pamirbarkhorog
    Блин какой перекрасный кайф когда бензаколонка проиграеть))))))))))

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  15. red-devil-4ever 07.12.2019 22:58 # red-devil-4ever
    там ещё рассистские выкрики во втором тайме от фанов Сити зафиксировали
    какие прекрасные одноклеточные)

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  16. melwood-lfc 07.12.2019 22:56 # melwood-lfc
    Где-то в своей комнатке деревенской плачет один куколд

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  17. chebrec 07.12.2019 22:54 # chebrec
    Глори Глори Ман Юнайтед
    Глори Глори Ман Юнайтед
    Сульшир топарик

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  18. mane 07.12.2019 22:54 # mane
    пиздец этот челик rj1992 напрягает. Бастард мамки юлиана

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  19. tra-hall 07.12.2019 22:54 # tra-hall
    Мотор, машина, холодильник с пивом и всё в таком духе!!

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  20. tigerpool 07.12.2019 22:51 # tigerpool
    Главное чтоб анбитен держался сука. Лешим арсенал единственной радости

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