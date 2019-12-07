"Юнайтед" победил "Сити" в дерби Манчестера
"Манчестер Сити" отпустил лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль" уже на 14 очков, проиграв на своем поле соседям из "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2.
По сравнению с победой 1:4 над "Бернли" Хосеп Гвардиола поменял лишь одного игрока, доверив место в старте "горожан" Джону Стоунсу, а не Николасу Отаменди.
А наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сделал две перестановки после победы 2:1 над "Тоттенхэмом", доверившись Люку Шоу с Антони Мартиалем вместо Эшли Янга с Мейсоном Гринвудом.
В первые 16 минут голкипер хозяев Эдерсон отметился тремя блестящими сейвами, отразив удары Даниэля Джеймса, Джесси Лингарда и Мартиаля. Хозяева старались отвечать своими атаками, но все они оставались без логического завершения.
А на 20-й минуте Маркус Рэшфорд был сбит в штрафной Бернарду Силвой. Система VAR обнаружила фол, и сам же пострадавший четко реализовал пенальти — 0:1.
"Сити" помчался отыгрываться, но на 25-й минуте нарвался на острейшую контратаку, в завершении которой Рэшфорд наносил обводящий удар в касание из убойной позиции — мимо!
Спустя две минуты Рэшфорду снова не повезло — его удар не на силу, но на технику с линии штрафной пришелся в перекладину.
И все-таки "дьяволы" воспользовались смятением соперника. На 29-й минуте Мартиаль сыграл в стенку с Джеймсом, а затем, не встретив сопротивления со стороны Анхелиньо, поразил ближний угол ворот — 0:2.
"Горожане" снова обрушили шквал атак на ворота Давида Де Хеа, но реальных моментов почти не имели, а случае с подозрением на попадание мяча в руку Фреда VAR не среагировала.
Во втором тайме "Юнайтед" продолжил оборонять добытое преимущество, порой оказываясь на волоске от пропущенного гола — как в случае с ударом Кевина Де Брюйне, когда только отчаянный прыжок Виктора Линделефа позволил предотвратить взятие ворот.
Натиск хозяев все-таки принес свои плоды. За пять минут до окончания основного времени вышедший на замену Отаменди опередил Харри Магуайра и головой вколотил мяч в ворота после подачи углового — 1:2.
Заключительные минуты "дьяволы" играли просто на отбой, но победу удержали.
"Юнайтед" выиграл второй подряд большой матч и теперь находится всего в одной строчке и пяти очках от топ-4. "Сити" не перестает удивлять, но в отрицательном смысле, отпустив лидирующий "Ливерпуль" уже на 14 очков.
"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
07.12.2019 22:30
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Последние комментарии:
Чот был уверен, что скам раздвинет ноги и с радостью даст под хвост, но на удивление это сделали заправщики бензоколонки
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Казино топчик. И как эти гениальные актеры постарели...Ирландец их агония
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А тем временем, Рональда уже готовит свою кандидатуру на 6й ЗМ.
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М.Ю играл хорошо до 2 гола....а далее, Сульшер трус....повезло что М.С не отыгрались...
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https://www.youtube.com/watch?v=SspFehoYEck
karali na strapone, karavan lateralshik
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Хуй,Вам!!Пидарасы из Сити!!!
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Ну что, Джошуа соснет снова Руису?
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Куда делся зерогей?
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С'mon sisiiti C'mon K P A C U B O!! С победой короли!
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Смотрю олдов то тут не мало обитает))) Привет, старейшинам)
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Робин Олегуд Сульшер, 6 матчей с топами 14 очей, 10 матчей с середняками 10 очей.
Тупикал ЛФК начального периода Клоппа - также топов карали. Ну или мы просто Бернли уровня топ6, эхехехехе.
Может че и у нас выйдет.
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Привет клоунам из сити, вы хоть сейчас поняли что чемпион Ливерпуль?
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Борьба за четвёрку будет интереснее, чем эльче. Манков с подключением
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Блин какой перекрасный кайф когда бензаколонка проиграеть))))))))))
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там ещё рассистские выкрики во втором тайме от фанов Сити зафиксировали
какие прекрасные одноклеточные)
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Где-то в своей комнатке деревенской плачет один куколд
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Глори Глори Ман Юнайтед
Глори Глори Ман Юнайтед
Сульшир топарик
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пиздец этот челик rj1992 напрягает. Бастард мамки юлиана
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Мотор, машина, холодильник с пивом и всё в таком духе!!
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Главное чтоб анбитен держался сука. Лешим арсенал единственной радости
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