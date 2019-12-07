"Юнайтед" победил "Сити" в дерби Манчестера

"Манчестер Сити" отпустил лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль" уже на 14 очков, проиграв на своем поле соседям из "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2.

По сравнению с победой 1:4 над "Бернли" Хосеп Гвардиола поменял лишь одного игрока, доверив место в старте "горожан" Джону Стоунсу, а не Николасу Отаменди.



А наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сделал две перестановки после победы 2:1 над "Тоттенхэмом", доверившись Люку Шоу с Антони Мартиалем вместо Эшли Янга с Мейсоном Гринвудом.



В первые 16 минут голкипер хозяев Эдерсон отметился тремя блестящими сейвами, отразив удары Даниэля Джеймса, Джесси Лингарда и Мартиаля. Хозяева старались отвечать своими атаками, но все они оставались без логического завершения.



А на 20-й минуте Маркус Рэшфорд был сбит в штрафной Бернарду Силвой. Система VAR обнаружила фол, и сам же пострадавший четко реализовал пенальти — 0:1.



"Сити" помчался отыгрываться, но на 25-й минуте нарвался на острейшую контратаку, в завершении которой Рэшфорд наносил обводящий удар в касание из убойной позиции — мимо!



Спустя две минуты Рэшфорду снова не повезло — его удар не на силу, но на технику с линии штрафной пришелся в перекладину.



И все-таки "дьяволы" воспользовались смятением соперника. На 29-й минуте Мартиаль сыграл в стенку с Джеймсом, а затем, не встретив сопротивления со стороны Анхелиньо, поразил ближний угол ворот — 0:2.



"Горожане" снова обрушили шквал атак на ворота Давида Де Хеа, но реальных моментов почти не имели, а случае с подозрением на попадание мяча в руку Фреда VAR не среагировала.



Во втором тайме "Юнайтед" продолжил оборонять добытое преимущество, порой оказываясь на волоске от пропущенного гола — как в случае с ударом Кевина Де Брюйне, когда только отчаянный прыжок Виктора Линделефа позволил предотвратить взятие ворот.



Натиск хозяев все-таки принес свои плоды. За пять минут до окончания основного времени вышедший на замену Отаменди опередил Харри Магуайра и головой вколотил мяч в ворота после подачи углового — 1:2.



Заключительные минуты "дьяволы" играли просто на отбой, но победу удержали.



"Юнайтед" выиграл второй подряд большой матч и теперь находится всего в одной строчке и пяти очках от топ-4. "Сити" не перестает удивлять, но в отрицательном смысле, отпустив лидирующий "Ливерпуль" уже на 14 очков.



"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче