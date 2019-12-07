Клопп: "Забыл, что такое "сухой" матч!"

После победы 0:3 над "Борнмутом" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил удовлетворение первым за последние несколько месяцев матчем без пропущенных мячей.

В субботу на "Виталити Стэдиум" подопечные Клоппа одержали убедительную победу над "вишенками" — свою первую без пропущенных мячей с конца сентября, когда "красные" обыграли на выезде "Шеффилд Юнайтед".



По словам наставника мерсисайдцев, он уже практически отвык от подобных результатов. Юрген надеется, что следующего "сухого" матча не придется ждать столь же долго.



"Я уже забыл, что такое "сухой" матч, если честно! Здорово, но мы должны играть так чаще. В раздевалке парни только и твердили: "сухой" матч, "сухой" матч, "сухой" матч". Конечно же, все отчаянно жаждали этого, теперь у нас есть победа без пропущенных, так что давайте продолжим в том же духе".



"Следующая игра, где было бы очень неплохо не пропустить, уже за углом — против "Зальцбурга" во вторник. Приятно побеждать таким образом", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".