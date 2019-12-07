Клопп: "Забыл, что такое "сухой" матч!"

Юрген Клопп После победы 0:3 над "Борнмутом" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил удовлетворение первым за последние несколько месяцев матчем без пропущенных мячей.

В субботу на "Виталити Стэдиум" подопечные Клоппа одержали убедительную победу над "вишенками" — свою первую без пропущенных мячей с конца сентября, когда "красные" обыграли на выезде "Шеффилд Юнайтед".

По словам наставника мерсисайдцев, он уже практически отвык от подобных результатов. Юрген надеется, что следующего "сухого" матча не придется ждать столь же долго.

"Я уже забыл, что такое "сухой" матч, если честно! Здорово, но мы должны играть так чаще. В раздевалке парни только и твердили: "сухой" матч, "сухой" матч, "сухой" матч". Конечно же, все отчаянно жаждали этого, теперь у нас есть победа без пропущенных, так что давайте продолжим в том же духе".

"Следующая игра, где было бы очень неплохо не пропустить, уже за углом — против "Зальцбурга" во вторник. Приятно побеждать таким образом", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Борнмут, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2019 22:00

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  1. andrew10 07.12.2019 22:57 # andrew10
    А все хайпят ВВД.
    Парни уже забыли когда насухо играли ;)

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  2. thegodfather 07.12.2019 22:25 # thegodfather
    клоппу без остановки льется на бестолковку

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  3. klementino 07.12.2019 22:24 # klementino
    Клопп:"Забыл что такое сухой рот"

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