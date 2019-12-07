Лэмпард недоволен, какие голы пропустил "Челси" от "Эвертона"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард посетовал на "нелепые голы", которые пропустила его команда в матче против "Эвертона".
Реабилитировавшись за поражения от "Манчестер Сити" и "Вест Хэма" с помощью победы над "Астон Виллой" посреди недели, в субботу "синие" не смогли развить свой успех.
"Челси" потерпел поражение 3:1 на "Гудисон Парк", и больше всего Лэмпард расстроен тем, какие голы пропускала его команда.
"Думаю, мы поплатились за свою неряшливость — со всеми пропущенными голами. Что касается первого гола, то мы были осведомлены, что Ришарлисон хорошо играет на втором этаже в штрафной".
"Два других гола — это просто плохая игра в обороне. При счете 2:1 казалось, что мы возвращаемся в игру. Нельзя пропускать столь нелепые голы".
"Что нам делать? Работать. У нас был период, когда мы выигрывали матчи, показывая славный футбол. Но это Премьер-Лига. Мы отправились к "Сити", сыграли довольно хорошо и потерпели поражение. Затем были два матча с признакам того, что мы должны прибавить".
"Мы сыграли против двух команд, которые переживают тяжелое время, и в силу различных причин мы упускали контроль над игрой в них. Это будут большие уроки для нас", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
07.12.2019 21:00
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Последние комментарии:
Кепу тренером, Лэмпарда на поле.
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Пускай чаще выпускает конченого Зума. Из матча в матч эта гамадрила привозит голы, но безумное доверие куда лучше.
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fizrook
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Лемпс убери из состава Кристенсена. 2 игры 2 поражения! Нечемный середняк для Берни... Скажи Виллиану пусть пробивает в касание а не водится в штрафной и будет счастье нам!
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Я думаю хватит экспериментов с защитой, Фрэнк. Нужно на работающей схеме Джеймс-Зума-Томори-Эмерсон до ТО дотянуть, а там кровь-из-носу покупать Чилуэла и Аке/Кулибали/Упамекано.
Слишком много неликвида в команде скопилось и в январе нужно начинать избавляться от:
Педро, Алонсо, Жиру, Батушаи, Кристенсен.
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Все впереди, Фрэнки
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