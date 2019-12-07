Лэмпард недоволен, какие голы пропустил "Челси" от "Эвертона"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард посетовал на "нелепые голы", которые пропустила его команда в матче против "Эвертона".

Реабилитировавшись за поражения от "Манчестер Сити" и "Вест Хэма" с помощью победы над "Астон Виллой" посреди недели, в субботу "синие" не смогли развить свой успех.

"Челси" потерпел поражение 3:1 на "Гудисон Парк", и больше всего Лэмпард расстроен тем, какие голы пропускала его команда.

"Думаю, мы поплатились за свою неряшливость — со всеми пропущенными голами. Что касается первого гола, то мы были осведомлены, что Ришарлисон хорошо играет на втором этаже в штрафной".

"Два других гола — это просто плохая игра в обороне. При счете 2:1 казалось, что мы возвращаемся в игру. Нельзя пропускать столь нелепые голы".

"Что нам делать? Работать. У нас был период, когда мы выигрывали матчи, показывая славный футбол. Но это Премьер-Лига. Мы отправились к "Сити", сыграли довольно хорошо и потерпели поражение. Затем были два матча с признакам того, что мы должны прибавить".

"Мы сыграли против двух команд, которые переживают тяжелое время, и в силу различных причин мы упускали контроль над игрой в них. Это будут большие уроки для нас", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2019 21:00

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  1. m-ballack 07.12.2019 21:22 # m-ballack
    Кепу тренером, Лэмпарда на поле.

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  2. yela 07.12.2019 21:22 # yela
    Пускай чаще выпускает конченого Зума. Из матча в матч эта гамадрила привозит голы, но безумное доверие куда лучше.

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  3. mane 07.12.2019 21:15 # mane
    fizrook

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  4. chelsiukpro 07.12.2019 21:14 # chelsiukpro
    Лемпс убери из состава Кристенсена. 2 игры 2 поражения! Нечемный середняк для Берни... Скажи Виллиану пусть пробивает в касание а не водится в штрафной и будет счастье нам!

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  5. ry-l 07.12.2019 21:12 # ry-l
    Я думаю хватит экспериментов с защитой, Фрэнк. Нужно на работающей схеме Джеймс-Зума-Томори-Эмерсон до ТО дотянуть, а там кровь-из-носу покупать Чилуэла и Аке/Кулибали/Упамекано.

    Слишком много неликвида в команде скопилось и в январе нужно начинать избавляться от:
    Педро, Алонсо, Жиру, Батушаи, Кристенсен.

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  6. klementino 07.12.2019 21:08 # klementino
    Все впереди, Фрэнки

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