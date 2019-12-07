"Тоттенхэм" сокрушил "Бернли"
"Тоттенхэм" реабилитировался за поражение от "Манчестер Юнайтед", отправив в ворота "Бернли" пять безответных мячей.
Жозе Моуриньо отреагировал на поражение от "Манчестер Юнайтед", выпустив с первых минут Эрика Дайера вместо Харри Уинкса, который, как и Танги Ндомбеле, даже не попал в запас.
В стартовом составе "бордовых" произошло три перестановки. Свой шанс получили Мэтт Лоутон, Робби Брэйди и Джей Родригес.
Хозяевам потребовалось всего четыре минуты, чтобы открыть счет. Получив свободу в центральной зоне, Харри Кейн продвинулся вперед, а затем нанес пушечный удар, не входя в штрафную — 1:0.
А уже на девятой минуте Лукас Моура удвоил счет, поразив ворота с полуметра после удачного отскока мяча к дальней штанге — 2:0.
В дальнейшем "Тоттенхэм" полностью переигрывал соперника и имел несколько возможностей, чтобы сделать счет крупным, включая попадание Муссы Сиссоко в штангу.
Постепенно "Бернли" слегка пришел в себя и даже отметился своим попаданием в каркас ворот, но стал чересчур раскрываться, за что был наказан на 32-й минуте. Сон как нож сквозь масло прорвался через центральную зону, не замечая защитников "бордовых", после чего направил мяч в ворота — 3:0.
Игровое преимущество "Тоттенхэма" было настолько подавляющим, что три гола не отражали в полной мере происходящее на поле. На 54-й минуте Кейн это исправил, ворвавшись в штрафную, сместившись мимо защитника и неотразимо пробив — 4:0.
Игра была сделана, но спустя 20 минут "шпоры" еще раз огорчили соперника. Сиссоко сыграл в стенку со сместившимся на левый фланг Кейном, после чего расстрелял Ника Поупа — 5:0.
"Тоттенхэм" победил в доминирующей манере и, в отличие от четырех первых матчей при Моуриньо, не пропустил. Впрочем, в этой игре "Бернли" не доставил особых проблем обороне "шпор".
"Тоттенхэм" — "Бернли". Отчет о матче
07.12.2019 20:00
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как скаму проиграли?
непонятно
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Тоттенхэм должен выбить команду шарлатана из четверки ;)
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