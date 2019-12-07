"Ливерпуль" разгромил на выезде "Борнмут"
Семь перестановок в стартовом составе не помешали "Ливерпулю" одержать комфортную победу против "Борнмута", вдобавок не пропустив — 0:3.
В стартовый состав "вишенок" относительно предыдущего матча вернулись Саймон Фрэнсис и Райан Фрэйзр, заменив Адама Смита и Харри Уилсона.
Наставник "красных" Юрген Клопп ударился в ротацию и произвел сразу семь перестановок в старте по сравнению с дерби против "Эвертона". Среди прочих вернулись в команду Алиссон, Наби Кейта, Мохамед Салах и Роберто Фирмино.
В начале матча "Борнмут" окопался возле своих ворот и без особых проблем разрушал атаки "Ливерпуля", который не хотел или не мог переключиться высшую передачу.
Вскрыть оборону "вишенок" гостям помог несчастный случай. На 35-й минуте Натан Аке покинул поле с травмой, и хозяева сразу же пропустили. Джордан Хендерсон со своей половины поля сделал заброс на Алекса Окслейд-Чемберлена, который оттеснил защитника и в касание направил мяч в ворота — 0:1.
"Красные" почувствовали себя уверенне и незадолго до перерыва удвоили счет. Наби Кейта получил в штрафной шикарную обратную передачу пяткой от Мохамеда Салаха и с близкого расстояния поразил ворота — 0:2.
А на 54-й минуте все стало окончательно ясно. Совершив перехватил, Кейта сделал передачу в штрафную на открывание Салаха, который в касание катнул мяч в ворота — 0:3.
Комфортное преимущество в счете если и расслабило "красных", то в меру. "Ливерпуль" не торопился, но при этом регулярно атаковал и напрочь лишил соперника мяча. До финального свистка "Борнмут" не доставил проблем "красным".
"Ливерпуль" одержал комфортную победу, несмотря на обилие перестановок в составе, и, наконец, смог сохранить свои ворота на замке. "Борнмут" для домашнего матча был слишком беззуб.
"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче
07.12.2019 19:55
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Последние комментарии:
Всех красных с победой!
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Это не победа, это была прогулка.
Красные всегда побеждают!
(ответить)
Очень понравилось, что хватку не ослабляли до самого конца, это признак команд высочайшего уровня
(ответить)
Левая нога египетского террориста > абрахама+маунта+пидро+виллиана+пулисика. Или че там за шлак у членсов играет...
(ответить)
сейчас буду смотреть как скаму делают больно.
(ответить)
На классе, теперь переключаемся и смотрим середняков.
(ответить)
Просто КНЯЗИ
(ответить)
Норм там в БундесЛиге, епарей Петушни на 6ю строчку опустили. Давайте, уберём Ковача и игра наладится! Кушать подано.
(ответить)
Отличный матч, единственный минус - травма ловрена, надеюсь там ничего серьезного.
Кейта здорово сыграл, его манера игры на нестандартных действиях максимально удачно зашла.
Салах наконец завелся, видно, что критика экспертов на него повлияла, ну и хорошая игра шакири подстегнула.
Все остальные тоже топово и наконец таки сухарь, ну и ротация опять в точку.
Клопп топ
(ответить)
Я опять сру и ссу на БЕЗВИЗА я просто ОРУУУУУУ
(ответить)
КРАСИВО!
Князи!
(ответить)
Кейта, кста, всё тот же шлак. только против днищ стату набивает.
(ответить)
даже жалко пенсов
вот потратят щас четверть ярда, а все равно не смогут играть как колбаса и даже как Лестер
(ответить)
Кейта, если смотреть на стату, провел добротный матч, единственное, в единоборства не может. Может дело в его форме, хз.
(ответить)
тем временем шпоры в трёх очках от пенсов, и играют с ними дома 22.12.
(ответить)
Всё дело в везении. Пенсам не повезло, что они пенсы, а Ливерпулю повезло, что они Ливерпуль.
(ответить)
Шварцер: "Я не вижу ошибок в игре Кепы Аррисабалаги"
Бывший голкипер "Челси" Марк Шварцер считает, что испанский вратарь Кепа Аррисабалага достаточно хорош для своего возраста и является по праву первым выбором тренерского штаба.
"Я не вижу проблем и не понимаю, что он делает не так, чтобы его критиковало. Сегодня он пропустил три мяча, но кто сможет обвинить его хоть в одном эпизоде. Третий мяч – это недопонимание защитника и голкипера, после чего прошло достаточно времени, чтобы защита разобралась с противником, но вместо этого они стали пластом валяться по газону вместо того, чтобы забрать мяч себе, что и позволило игроку "Эвертона" прокинуть мяч между ног Кепы".
"В этом сезоне он допустил ошибку в матче Лиги чемпионов, пропустив мяч себе за голову, но это скорее оплошность. При такой игре в защите, не один голкипер мира не сможет себя чувствовать спокойно".
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Но местным клоунам, конечно же, виднее, чем профессиональному вратарю.
(ответить)
1 Ливерпуль 16 46
КНЯЗИ на троне!!!
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ГЕГЕМОНЫ!
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норм там ученик Клоппа трахает Баварию в Бундеслиге. Запомните имя - Марко Розе
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