"Ливерпуль" разгромил на выезде "Борнмут"

Семь перестановок в стартовом составе не помешали "Ливерпулю" одержать комфортную победу против "Борнмута", вдобавок не пропустив — 0:3.

В стартовый состав "вишенок" относительно предыдущего матча вернулись Саймон Фрэнсис и Райан Фрэйзр, заменив Адама Смита и Харри Уилсона.



Наставник "красных" Юрген Клопп ударился в ротацию и произвел сразу семь перестановок в старте по сравнению с дерби против "Эвертона". Среди прочих вернулись в команду Алиссон, Наби Кейта, Мохамед Салах и Роберто Фирмино.



В начале матча "Борнмут" окопался возле своих ворот и без особых проблем разрушал атаки "Ливерпуля", который не хотел или не мог переключиться высшую передачу.



Вскрыть оборону "вишенок" гостям помог несчастный случай. На 35-й минуте Натан Аке покинул поле с травмой, и хозяева сразу же пропустили. Джордан Хендерсон со своей половины поля сделал заброс на Алекса Окслейд-Чемберлена, который оттеснил защитника и в касание направил мяч в ворота — 0:1.



"Красные" почувствовали себя уверенне и незадолго до перерыва удвоили счет. Наби Кейта получил в штрафной шикарную обратную передачу пяткой от Мохамеда Салаха и с близкого расстояния поразил ворота — 0:2.



А на 54-й минуте все стало окончательно ясно. Совершив перехватил, Кейта сделал передачу в штрафную на открывание Салаха, который в касание катнул мяч в ворота — 0:3.



Комфортное преимущество в счете если и расслабило "красных", то в меру. "Ливерпуль" не торопился, но при этом регулярно атаковал и напрочь лишил соперника мяча. До финального свистка "Борнмут" не доставил проблем "красным".



"Ливерпуль" одержал комфортную победу, несмотря на обилие перестановок в составе, и, наконец, смог сохранить свои ворота на замке. "Борнмут" для домашнего матча был слишком беззуб.



"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче