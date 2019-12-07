"Ливерпуль" разгромил на выезде "Борнмут"

Алекс Окслейд-Чемберлен Семь перестановок в стартовом составе не помешали "Ливерпулю" одержать комфортную победу против "Борнмута", вдобавок не пропустив — 0:3.

В стартовый состав "вишенок" относительно предыдущего матча вернулись Саймон Фрэнсис и Райан Фрэйзр, заменив Адама Смита и Харри Уилсона.

Наставник "красных" Юрген Клопп ударился в ротацию и произвел сразу семь перестановок в старте по сравнению с дерби против "Эвертона". Среди прочих вернулись в команду Алиссон, Наби Кейта, Мохамед Салах и Роберто Фирмино.

В начале матча "Борнмут" окопался возле своих ворот и без особых проблем разрушал атаки "Ливерпуля", который не хотел или не мог переключиться высшую передачу.

Вскрыть оборону "вишенок" гостям помог несчастный случай. На 35-й минуте Натан Аке покинул поле с травмой, и хозяева сразу же пропустили. Джордан Хендерсон со своей половины поля сделал заброс на Алекса Окслейд-Чемберлена, который оттеснил защитника и в касание направил мяч в ворота — 0:1.

"Красные" почувствовали себя уверенне и незадолго до перерыва удвоили счет. Наби Кейта получил в штрафной шикарную обратную передачу пяткой от Мохамеда Салаха и с близкого расстояния поразил ворота — 0:2.

А на 54-й минуте все стало окончательно ясно. Совершив перехватил, Кейта сделал передачу в штрафную на открывание Салаха, который в касание катнул мяч в ворота — 0:3.

Комфортное преимущество в счете если и расслабило "красных", то в меру. "Ливерпуль" не торопился, но при этом регулярно атаковал и напрочь лишил соперника мяча. До финального свистка "Борнмут" не доставил проблем "красным".

"Ливерпуль" одержал комфортную победу, несмотря на обилие перестановок в составе, и, наконец, смог сохранить свои ворота на замке. "Борнмут" для домашнего матча был слишком беззуб.

"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Борнмут, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2019 19:55

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Последние комментарии:




  1. liverpool-66 07.12.2019 20:11 # liverpool-66
    Всех красных с победой!

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  2. scouser2005 07.12.2019 20:10 # scouser2005
    Это не победа, это была прогулка.
    Красные всегда побеждают!

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  3. liverfun 07.12.2019 20:10 # liverfun
    Очень понравилось, что хватку не ослабляли до самого конца, это признак команд высочайшего уровня

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  4. stevens 07.12.2019 20:09 # stevens
    Левая нога египетского террориста > абрахама+маунта+пидро+виллиана+пулисика. Или че там за шлак у членсов играет...

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  5. contrario 07.12.2019 20:09 # contrario
    сейчас буду смотреть как скаму делают больно.

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  6. lovrentiy 07.12.2019 20:08 # lovrentiy
    На классе, теперь переключаемся и смотрим середняков.

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  7. slash-lfc 07.12.2019 20:06 # slash-lfc
    Просто КНЯЗИ

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  8. progressive 07.12.2019 20:06 # progressive
    Норм там в БундесЛиге, епарей Петушни на 6ю строчку опустили. Давайте, уберём Ковача и игра наладится! Кушать подано.

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  9. liverfun 07.12.2019 20:05 # liverfun
    Отличный матч, единственный минус - травма ловрена, надеюсь там ничего серьезного.
    Кейта здорово сыграл, его манера игры на нестандартных действиях максимально удачно зашла.
    Салах наконец завелся, видно, что критика экспертов на него повлияла, ну и хорошая игра шакири подстегнула.
    Все остальные тоже топово и наконец таки сухарь, ну и ротация опять в точку.
    Клопп топ

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  10. martingor 07.12.2019 20:04 # martingor
    Я опять сру и ссу на БЕЗВИЗА я просто ОРУУУУУУ

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  11. mikkiynwa 07.12.2019 20:03 # mikkiynwa
    КРАСИВО!

    Князи!

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  12. alexomck 07.12.2019 20:03 # alexomck
    Кейта, кста, всё тот же шлак. только против днищ стату набивает.

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  13. superperez101 07.12.2019 20:01 # superperez101
    даже жалко пенсов
    вот потратят щас четверть ярда, а все равно не смогут играть как колбаса и даже как Лестер

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  14. elprimer 07.12.2019 20:01 # elprimer
    Кейта, если смотреть на стату, провел добротный матч, единственное, в единоборства не может. Может дело в его форме, хз.

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  15. contrario 07.12.2019 20:00 # contrario
    тем временем шпоры в трёх очках от пенсов, и играют с ними дома 22.12.

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  16. sausage 07.12.2019 20:00 # sausage
    Всё дело в везении. Пенсам не повезло, что они пенсы, а Ливерпулю повезло, что они Ливерпуль.

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  17. ry-l 07.12.2019 20:00 # ry-l
    Шварцер: "Я не вижу ошибок в игре Кепы Аррисабалаги"

    Бывший голкипер "Челси" Марк Шварцер считает, что испанский вратарь Кепа Аррисабалага достаточно хорош для своего возраста и является по праву первым выбором тренерского штаба.

    "Я не вижу проблем и не понимаю, что он делает не так, чтобы его критиковало. Сегодня он пропустил три мяча, но кто сможет обвинить его хоть в одном эпизоде. Третий мяч – это недопонимание защитника и голкипера, после чего прошло достаточно времени, чтобы защита разобралась с противником, но вместо этого они стали пластом валяться по газону вместо того, чтобы забрать мяч себе, что и позволило игроку "Эвертона" прокинуть мяч между ног Кепы".

    "В этом сезоне он допустил ошибку в матче Лиги чемпионов, пропустив мяч себе за голову, но это скорее оплошность. При такой игре в защите, не один голкипер мира не сможет себя чувствовать спокойно".
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    Но местным клоунам, конечно же, виднее, чем профессиональному вратарю.

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  18. electric 07.12.2019 20:00 # electric
    1 Ливерпуль 16 46

    КНЯЗИ на троне!!!

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  19. sausage 07.12.2019 19:59 # sausage
    ГЕГЕМОНЫ!

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  20. mane 07.12.2019 19:59 # mane
    норм там ученик Клоппа трахает Баварию в Бундеслиге. Запомните имя - Марко Розе

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