Саа советует "Юнайтед" купить Кавани

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" рекомендовал "красным дьяволам" купить форварда ПСЖ Эдинсона Кавани в следующем месяце.

В этом сезоне "Юнайтед" испытывает ощутимые проблемы с забитыми голами, что объяснимо, ведь клуб не нашел замену уехавшим в "Интер" Ромелу Лукаку и Алексису Санчесу.



По мнению Саа, помочь "дьяволам" в этой ситуации мог бы 32-летний Кавани, который в этом сезоне не имеет места в основе ПСЖ.



"Из команд Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" больше всех нуждается в усилении в январе, и им стоит обратить внимание на Эдинсона Кавани из ПСЖ".



"Им нужно пригласить новичков, чтобы соперничать с имеющимися игроками и повысить конкуренцию. Кавани подстегнул бы Рэшфорда и Мартиаля играть еще лучше".



"Сэру Алексу не нравилось покупать в январское окно, но сейчас другие времена. "Юнайтед" требуется усиление как можно скорее".



"Я был бы счастлив увидеть Кавани в Премьер-Лиге. Он стал бы отличным приобретением для "Манчестер Юнайтед", — сообщил Саа Bwin.