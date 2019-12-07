Гвардиола ответил на слова Сульшера о том, какой клуб Манчестера крупнее

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вежливо ответил на слова своего коллеги из "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера о том, какой из двух клубов их города крупнее.

В преддверии субботнего дерби Манчестера Сульшер позволил себе сделать несколько дерзких заявлений. Оле Гуннар пошутил, что в бытность игроком ему пришлось несколько лет ждать возможности сыграть против "Сити", а также сказал, что "Юнайтед" остается главным клубом города.



Гвардиола на эту провокацию и поддался и совершенно спокойно отреагировал на слова Сульшера, в чем-то даже согласившись с коллегой.



"Послушайте, для фанатов "Юнайтед" они всегда будут крупнейшим клубом. Для фанатов "Сити" мы всегда будем крупнейшим клубом. Мы любим свои клубы. Каждый фанат любит свой клуб, и поэтому они поддерживают их. При этом прошлый успех не имеет особого значения. Имеют значения твои чувства".



"Обычно болельщики хотят, чтобы их команды побеждали, побеждали и побеждали. Но они поддерживают свои команды даже в плохие времена. Я изучил историю "Манчестер Сити", и в плохие для клуба времена поддержка была мощнее и громче, чем, например, сейчас".



"Если вы посмотрите на трофейный кабинет, то "Юнайтед" несомненно лучше. Цифры есть цифры, и у них титулов действительно больше, чем у нас".



"Однако мы стараемся приблизиться к ним в этом отношении, и для фанатов "Сити" лучше всегда будет "Манчестер Сити". Точно так же фанаты "Юнайтед" считают, что они лучше", — цитирует Гвардиолу The Independent.