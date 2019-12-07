"Эвертон" нанес поражение "Челси" и выбрался из зоны вылета

Взбодрившись после увольнения Марку Силвы, "Эвертон" нанес поражение "Челси" со счетом 3:1 и выкарабкался из зоны вылета Премьер-Лиги.

Временный рулевой "ирисок" Данкан Фергюсон внедрил в стартовый состав своей команды Моргана Шнайдерлена и Тео Уолкотта, которые относительно дерби с "Ливерпулем" заменили Йерри Мину и Тома Дэвиса.



А вот стартовый состав "синих" не изменился по сравнению с победой 2:1 над "Астон Виллой".



Гости сразу же попытались наладить контроль над мячом, а на пятой минуте хозяева ответили на это голом. Джибриль Сидибе навесил с правого фланга к воротам, где Ришарлисон опередил в воздухе Андреаса Кристенсена и неотразимо пробил головой — 1:0.



"Эвертон" был достаточно дерзок и подвижен, но постепенно "Челси" забрал инициативу в свои руки, из-за чего "ириски" сосредоточились на сдерживании.



"Синие" активно играли через фланги, затем пытаясь направить мяч в центр на Тэмми Абрахэма, но тому никак не удавалось должным образом замкнуть передачи партнеров.



Хозяева оборонялись со скрипом, но до перерыва все-таки выстояли, позволив сопернику лишь раз пробить в створ ворот Джордана Пикфорда.



Второй тайм начался с того, что Кристенсен на пару с Куртом Зума позволили Доминику Калверт-Левину завладеть скачущим мячом и пробить Кепу Аррисабалагу — 2:0.



Впрочем, уже на 52-й минуте гости вернулись в игру. Матео Ковачичу удался технически сложный удар в касание по отбитому за пределы штрафной площади мячу — 2:1.



В дальнейшем шла достаточно открытая игра. "Челси" был вынужден рисковать, а у "Эвертона" появлялись возможности для регулярных контратак.



Интрига матча умерла на 84-й минуте, когда Калверт-Левин протолкнул мяч между ног самому дорогому голкиперу мира после того, как Кепа неудачно ввел снаряд в игру, а защитники "синих" снова не справились в простой ситуации — 3:1.



Увольнение Марку Силвы определенно встряхнуло "Эвертон", который сыграл просто, надежно и компактно, подкараулив ошибки соперника. Отрезками "Челси" был не так уж плох, создав немало моментов, однако игра "синих" в обороне оставляет желать сильно лучшего.



"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче