"Эвертон" нанес поражение "Челси" и выбрался из зоны вылета
Взбодрившись после увольнения Марку Силвы, "Эвертон" нанес поражение "Челси" со счетом 3:1 и выкарабкался из зоны вылета Премьер-Лиги.
Временный рулевой "ирисок" Данкан Фергюсон внедрил в стартовый состав своей команды Моргана Шнайдерлена и Тео Уолкотта, которые относительно дерби с "Ливерпулем" заменили Йерри Мину и Тома Дэвиса.
А вот стартовый состав "синих" не изменился по сравнению с победой 2:1 над "Астон Виллой".
Гости сразу же попытались наладить контроль над мячом, а на пятой минуте хозяева ответили на это голом. Джибриль Сидибе навесил с правого фланга к воротам, где Ришарлисон опередил в воздухе Андреаса Кристенсена и неотразимо пробил головой — 1:0.
"Эвертон" был достаточно дерзок и подвижен, но постепенно "Челси" забрал инициативу в свои руки, из-за чего "ириски" сосредоточились на сдерживании.
"Синие" активно играли через фланги, затем пытаясь направить мяч в центр на Тэмми Абрахэма, но тому никак не удавалось должным образом замкнуть передачи партнеров.
Хозяева оборонялись со скрипом, но до перерыва все-таки выстояли, позволив сопернику лишь раз пробить в створ ворот Джордана Пикфорда.
Второй тайм начался с того, что Кристенсен на пару с Куртом Зума позволили Доминику Калверт-Левину завладеть скачущим мячом и пробить Кепу Аррисабалагу — 2:0.
Впрочем, уже на 52-й минуте гости вернулись в игру. Матео Ковачичу удался технически сложный удар в касание по отбитому за пределы штрафной площади мячу — 2:1.
В дальнейшем шла достаточно открытая игра. "Челси" был вынужден рисковать, а у "Эвертона" появлялись возможности для регулярных контратак.
Интрига матча умерла на 84-й минуте, когда Калверт-Левин протолкнул мяч между ног самому дорогому голкиперу мира после того, как Кепа неудачно ввел снаряд в игру, а защитники "синих" снова не справились в простой ситуации — 3:1.
Увольнение Марку Силвы определенно встряхнуло "Эвертон", который сыграл просто, надежно и компактно, подкараулив ошибки соперника. Отрезками "Челси" был не так уж плох, создав немало моментов, однако игра "синих" в обороне оставляет желать сильно лучшего.
"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче
07.12.2019 17:25
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Чээээмбэрлееееееееен
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Чембрик!!!!
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Окс....
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Оксана красиво
(ответить)
ЛФК милосерден. насколько же он силён.
(ответить)
Скамейка у ЛФК говно говорили они...ТУт блять рили два состава есть. МБ тока робертсона миля хуево заменит.
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Если не скинете мне ссылочку на Эйс
Лифак очки потеряет сегодня
Скрин
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Без Мане - без нападающих играем...
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Гомес и Кейта это фейспалм
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Какая-то вата.
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Кейта глиномесс
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Без ТАА правый фланг мёртв.
Джо Гомик ток в центре должен играть.
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Как же меня Сосах бесит... продайте уже эту шавку пенсам за 150 млн.
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Спасибо, пидорасы
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Борнмут на 23 минуте - тянет время. Ахаха
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Парни, я уже запутался. Разговоры о чемпике пенсов это были рофлы, что бы подогреть пуканы зеропукам, или нет? Я уже не уверен.
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Бля без Арнольда тупо правого фланга нету.
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Пздц как сын Сафа преобразил Эвертон за одну игру. Новый ебака Коламбусов)
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Аспилихуета. Раньше хоть в обороне был хорош, сейчас и в атаке, и в защите - хуета.
Да и в целом оборона пинсов настоящая аспилихуета.
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ТАА и Мане ключевые игроки конечно.
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