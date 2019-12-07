"Эвертон" нанес поражение "Челси" и выбрался из зоны вылета

Доминик Калверт-Левин Взбодрившись после увольнения Марку Силвы, "Эвертон" нанес поражение "Челси" со счетом 3:1 и выкарабкался из зоны вылета Премьер-Лиги.

Временный рулевой "ирисок" Данкан Фергюсон внедрил в стартовый состав своей команды Моргана Шнайдерлена и Тео Уолкотта, которые относительно дерби с "Ливерпулем" заменили Йерри Мину и Тома Дэвиса.

А вот стартовый состав "синих" не изменился по сравнению с победой 2:1 над "Астон Виллой".

Гости сразу же попытались наладить контроль над мячом, а на пятой минуте хозяева ответили на это голом. Джибриль Сидибе навесил с правого фланга к воротам, где Ришарлисон опередил в воздухе Андреаса Кристенсена и неотразимо пробил головой — 1:0.

"Эвертон" был достаточно дерзок и подвижен, но постепенно "Челси" забрал инициативу в свои руки, из-за чего "ириски" сосредоточились на сдерживании.

"Синие" активно играли через фланги, затем пытаясь направить мяч в центр на Тэмми Абрахэма, но тому никак не удавалось должным образом замкнуть передачи партнеров.

Хозяева оборонялись со скрипом, но до перерыва все-таки выстояли, позволив сопернику лишь раз пробить в створ ворот Джордана Пикфорда.

Второй тайм начался с того, что Кристенсен на пару с Куртом Зума позволили Доминику Калверт-Левину завладеть скачущим мячом и пробить Кепу Аррисабалагу — 2:0.

Впрочем, уже на 52-й минуте гости вернулись в игру. Матео Ковачичу удался технически сложный удар в касание по отбитому за пределы штрафной площади мячу — 2:1.

В дальнейшем шла достаточно открытая игра. "Челси" был вынужден рисковать, а у "Эвертона" появлялись возможности для регулярных контратак.

Интрига матча умерла на 84-й минуте, когда Калверт-Левин протолкнул мяч между ног самому дорогому голкиперу мира после того, как Кепа неудачно ввел снаряд в игру, а защитники "синих" снова не справились в простой ситуации — 3:1.

Увольнение Марку Силвы определенно встряхнуло "Эвертон", который сыграл просто, надежно и компактно, подкараулив ошибки соперника. Отрезками "Челси" был не так уж плох, создав немало моментов, однако игра "синих" в обороне оставляет желать сильно лучшего.

"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2019 17:25

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Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 07.12.2019 18:35 # mikkiynwa
    Чээээмбэрлееееееееен

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  2. lovrentiy 07.12.2019 18:35 # lovrentiy
    Чембрик!!!!

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  3. only--liverpool 07.12.2019 18:35 # only--liverpool
    Окс....

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  4. shamrock 07.12.2019 18:35 # shamrock
    Оксана красиво

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  5. contrario 07.12.2019 18:35 # contrario
    ЛФК милосерден. насколько же он силён.

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  6. rj1992 07.12.2019 18:34 # rj1992
    Скамейка у ЛФК говно говорили они...ТУт блять рили два состава есть. МБ тока робертсона миля хуево заменит.

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  7. melwood-lfc 07.12.2019 18:31 # melwood-lfc
    Если не скинете мне ссылочку на Эйс
    Лифак очки потеряет сегодня
    Скрин

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  8. only--liverpool 07.12.2019 18:31 # only--liverpool
    Без Мане - без нападающих играем...

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  9. dallaslp 07.12.2019 18:29 # dallaslp
    Гомес и Кейта это фейспалм

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  10. lovrentiy 07.12.2019 18:29 # lovrentiy
    Какая-то вата.

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  11. dom1no 07.12.2019 18:29 # dom1no
    Кейта глиномесс

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  12. mikkiynwa 07.12.2019 18:29 # mikkiynwa
    Без ТАА правый фланг мёртв.

    Джо Гомик ток в центре должен играть.

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  13. only--liverpool 07.12.2019 18:25 # only--liverpool
    Как же меня Сосах бесит... продайте уже эту шавку пенсам за 150 млн.

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  14. melwood-lfc 07.12.2019 18:24 # melwood-lfc
    Спасибо, пидорасы

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  15. mane 07.12.2019 18:24 # mane
    Борнмут на 23 минуте - тянет время. Ахаха

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  16. thegodfather 07.12.2019 18:23 # thegodfather
    Парни, я уже запутался. Разговоры о чемпике пенсов это были рофлы, что бы подогреть пуканы зеропукам, или нет? Я уже не уверен.

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  17. slash-lfc 07.12.2019 18:23 # slash-lfc
    Бля без Арнольда тупо правого фланга нету.

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  18. rj1992 07.12.2019 18:23 # rj1992
    Пздц как сын Сафа преобразил Эвертон за одну игру. Новый ебака Коламбусов)

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  19. nurba44 07.12.2019 18:20 # nurba44
    Аспилихуета. Раньше хоть в обороне был хорош, сейчас и в атаке, и в защите - хуета.
    Да и в целом оборона пинсов настоящая аспилихуета.

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  20. mikkiynwa 07.12.2019 18:18 # mikkiynwa
    ТАА и Мане ключевые игроки конечно.

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