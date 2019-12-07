"Арсенал" опубликовал удручающие финансовые результаты

"Арсенал" опубликовал свой первый финансовый отчет с тех пор, как лондонский клуб стал частной собственностью Стэна Кроенке.

Напомним, в августе 2018 Кроенке стал единоличным собственником "Арсенала". Клуб с "Эмирейтс" потерял статус публичной компании.



Тем не менее, некоторую отчетность "канониры" публиковать все равно обязаны и сегодня раскрыли свой годовой отчет за период с 1 июля 2018 по 31 мая 2019.



За указанный период клуб понес убытки в размере 23.5 млн. фунтов до вычета налогов (годом ранее — прибыль в размере 97.4 млн. фунтов).



Значительно сократились доходы от продажи игроков — со 122 до 16 млн. фунтов, но при этом стоит отметить, что отчетный период не включает в себя последнее летнее трансферное окно.



Возможно, наиболее удручающий показатель — это падение доходов от проведения матчей. На сей раз только 69 млн. фунтов (99 млн. фунтов годом ранее).



Если брать общий заработок "Арсенала" за 12 месяцев, то он составил 367.5 млн. фунтов (снижение с 388.6 млн. фунтов).



Также отчет свидетельствует, что по состоянию на 31 мая на балансе клуба оставались свободные средства в размере 107 млн. фунтов.



Кроме того, Football.London отмечает, что теперь самый высокооплачиваемый директор "Арсенала" зарабатывает 846 тыс. фунтов в год (до этого Иван Газидис получал 2.7 млн. фунтов).