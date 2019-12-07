Гвардиола: "Не знаю, чего не хватает "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что не может объяснить, почему его команда позволила "Ливерпулю" оторваться на 11 очков.

В последних четырех матчах Премьер-Лиги действующий чемпион дважды потерял очки, уступив как раз "Ливерпулю" и сыграв вничью с "Ньюкаслом".



В данный момент команда Гвардиолы занимает только третье место в турнирной таблице, и испанский специалист не может это объяснить.



"Я бы и сам хотел знать причины, по которым наш отрыв от "Ливерпуля" составляет 11 очков. Вне всяких сомнений, одна их них — мастерство нашего конкурента. Одно поражение почти в 60 матчах — это невероятно".



"Я ожидал спада в нашей игре в начале сезона из-за двух подряд выигранных титулов. Но когда я пересматриваю прошедшие матчи — например, с "Норвичем" — я вижу, что мы по-прежнему создаем достаточно моментов и значительно меньше позволяем создать сопернику. В той игре мы нанесли около 20 ударов".



"Я знаком со статистикой. Мы — лучшая команда на сегодняшний день с точки зрения созданных шансов и лучшая команда с точки зрения созданных соперниками шансов против нас. Мы намного лучше конкурентов, но отстаем на 11 очков".



"Значит, что-то произошло. Я пытался выяснить, что именно. Мы стараемся быть лучше с каждым матчем. Например, в последнем матче (против "Бернли") мы забили четыре невероятных гола, но в другой раз мы не забиваем с метра, и этому сложно найти объяснение".



"Правда в том, что мы отстаем на 11 очков.Возможно, я упускаю что-то из виду, но, честно говоря, я не знаю, что именно", — цитирует Гвардиолу The Guardian.