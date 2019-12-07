"Ливерпуль" может купить нападающего в январе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб может купить нападающего в январе, если отправит 19-летнего Риана Брюстера в аренду.

В данный момент Клопп не может обеспечить талантливого Брюстера, вернувшегося в строй после 13 месяцев отсутствия с травмой, регулярной игровой практикой.



В такой ситуации напрашивается вариант с уходом Риана в аренду, но Юрген опасается травм других игроков, и это заставляет его задумываться о трансферах.



"Может ли уход Брюстера подтолкнуть "Ливерпуль" к покупке нападающего? Да, но давайте посмотрим. Мы не можем просто отправлять парней в аренду, потому что мы строим здесь команду".



"Мы столкнулись уже с тремя тяжелыми травмами — или четырьмя, если считать Пола Глатцеля. Две из них случились в предсезонный период. Еще две — Жоэль Матип и Фабиньо — позже".



"Это оставляет нас с 16 игроками в составе, включая молодых парней. Однако мы не можем только раздавать игроков в аренду, думая, что это пойдет им на пользу. Мы всегда должны учитывать обе стороны".



"Мы с парнями постараемся принять идеальное решение. С некоторыми это получается, с другими — нет", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.