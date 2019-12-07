Почеттино не стал опровергать слухи насчет "Арсенала"

Маурисио Почеттино Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почетино не стал опровергать слухи, сватающие его в "Арсенал".

В прошлом месяце Почеттино был уволен из "Тоттенхэма" после пяти с половиной лет в клубе. Маурисио поплатился за невыразительный старт сезона и был заменен "шпорами" на Жозе Моуриньо.

Несмотря на вражду двух северолондонских клубов, "Арсенал" держит Почеттино в уме как кандидата на замену уволенному Унаи Эмери. Когда Маурисио спросили, смог бы он возглавить "канониров", он не стал отбрасывать этот вариант трудоустройства.

"В данный момент важно успокоиться и понизить уровень децибел. Мне важно найти энергию, чтобы взяться за новый проект — посмотрим, каким он будет".

"Следующие несколько дней я проведу здесь в Розарио со своей семьей и друзьями, а на следующей неделе вернусь в Лондон", — сообщил Почеттино TyC Sports.


Метки Арсенал, Почеттино, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2019 14:00

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  1. ray-black 07.12.2019 14:44 # ray-black
    Да не будет его в вулвиче. Пустые слухи.

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  2. gio 07.12.2019 14:37 # gio
    бля только не он к калонирам

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  3. wilegend 07.12.2019 14:35 # wilegend
    вернусь в Лондон

    сколько там команд нуждающихся в тренере?

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  4. sayanara 07.12.2019 14:29 # sayanara
    После петухов в геи... Нормальная карьера ахахахаха

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