Почеттино не стал опровергать слухи насчет "Арсенала"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почетино не стал опровергать слухи, сватающие его в "Арсенал".

В прошлом месяце Почеттино был уволен из "Тоттенхэма" после пяти с половиной лет в клубе. Маурисио поплатился за невыразительный старт сезона и был заменен "шпорами" на Жозе Моуриньо.



Несмотря на вражду двух северолондонских клубов, "Арсенал" держит Почеттино в уме как кандидата на замену уволенному Унаи Эмери. Когда Маурисио спросили, смог бы он возглавить "канониров", он не стал отбрасывать этот вариант трудоустройства.



"В данный момент важно успокоиться и понизить уровень децибел. Мне важно найти энергию, чтобы взяться за новый проект — посмотрим, каким он будет".



"Следующие несколько дней я проведу здесь в Розарио со своей семьей и друзьями, а на следующей неделе вернусь в Лондон", — сообщил Почеттино TyC Sports.