Брюс: "Из Кэрролла получился бы центральный защитник мирового уровня"

Наставник "Ньюкасла" Стив Брюс заявил, что из нападающего Энди Кэрролла получился бы центральный защитник мирового уровня.

В минувший четверг Кэрролл помог "сорокам" вдесятером отстоять победу на поле "Шеффилд Юнайтед" — 0:2. Габаритному нападающему пришлось много обороняться, и это произвело впечатление на Брюса.



"Что касается его игры в обороне, то в мое время из него получился бы центральный защитник мирового уровня, потому что он обладает этим умением выигрывать каждый мяч головой. Когда он в своей штрафной, он точно вынесет мяч".



"Он может стать игроком огромной важности для нас. Нам нужно позаботиться о нем. Он очень хорошо трудился на тренировках четыре-пять недель, пока не повредил небольшую мышцу возле ребра, а это всегда больно. Теперь он снова готов и поэтому сыграл", — цитирует Брюса Sky Sports.