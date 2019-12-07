Клопп: "Уилсон может заиграть в "Ливерпуле"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у вингера Харри Уилсона есть будущее в мерсисайдском клубе.

22-летний Уилсон довольно ярко проводит этот сезон в "Борнмуте", забив уже шесть голов, но субботний матч против "Ливерпуля" пропустит из-за условий своей аренды.



По словам Клоппа, талантливому валлийцу нужно отточить остальные умения, помимо удара, чтобы затем преуспеть в "Ливерпуле".



"Конечно, он может заиграть в "Ливерпуле". Ради этого мы и отправили его в аренду — чтобы он сделал необходимые шаги. Ему было бы сложно играть здесь, хотя я был бы счастлив обладать им, особенно когда Шак (Джердан Шакири) был травмирован. Ты хочешь обладать такого рода игроками, но на тот момент решение уже было принято. Все игроки, которых мы отправили в аренду, имеют шансы пробиться в первую команду. Иначе мы продали бы их".



"У него удар мирового уровня. Попробуйте найти для меня пятерых других игроков, которые бьют лучше него. Однако в игре есть и другие вещи, которые он должен улучшить. Чтобы быть атакующим игроком, ты должен взаимодействовать с другими игроками. Нельзя сказать, что он этого не умеет, но он должен вывести это умение на новый уровень. Для этого ему нужна практика на высочайшем уровне, и ради этого мы отправили его в "Борнмут", — цитирует Клоппа The Guardian.