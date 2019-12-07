Лэмпард продолжит доверять молодежи

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что по-прежнму планирует делать ставку на молодых игроков, несмотря на снятие с лондонского клуба трансферного запрета.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) снял трансферный запрет с "Челси", и теперь лондонский клуб, оставшийся минувшим летом без новичков, может выйти на рынок уже в январе.



И Лэмпард, в чьей команде с началом этого сезона закрепилось несколько воспитанников академии "Челси", готов и дальше делать ставку на молодых игроков, но в то же время не исключает вероятность приобретения новых футболистов в обозримом будущем.



"Болельщики не потеряют этого чувства к молодым игрокам, они не потеряют его потому, что эти парни здесь только для того, чтобы здесь и остаться. Если молодые игроки хорошо тренируются и проявляют себя, то они получат свои шансы, потому что я здесь".



"Если вы думаете, что Маунт, Абрахэм и Джеймс играют только потому, что мы хотим продать их, то вы ошибаетесь, это не так. Они здесь, чтобы остаться, поэтому болельщики могут не беспокоиться по этому поводу. Все, что мы делаем, мы делаем с целью улучшения имеющейся основы".



"Так что я не думаю, что с этим будут какие-то проблемы. Если мы соберемся сделать что-то, то сделаем это только для улучшения команды", — сообщил Лэмпард Sky Sports.