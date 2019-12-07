Моуриньо ночевал на базе "Тоттенхэма"

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, что ночевал на базе своего клуба, чтобы лучше подготовиться к матчу против "Бернли".

В минувший четверг Моуриньо проиграл своему бывшему клубу "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1, причем "шпоры" в четвертом матче подряд пропустили два гола.



Уже в субботу днем "Тоттенхэм" ждет следующий матч, и чтобы лучше к нему подготовиться, Жозе даже не уезжал домой.



"Я не ездил домой, поэтому на следующее утро, в восемь часов, я занимался чем? Правильно, "Бернли".



"Я анализировал "Бернли", пытался организовать тренировочное занятие и командное собрание, выбирал видеонарезки, чтобы как можно яснее донести своим игрокам, как действует "Бернли".



"Именно так нужно вести себя в футболе. Не быть пассивным".



"Очевидно, что у нас есть проблемы, но у нас игроки с мастерством и отличные люди в раздевалке. Мне очень нравятся парни, но нам нужно избавиться от этого чувства сожаления из-за своих ошибок и плохих результатов".



"После поражения нельзя быть грустным. Тебе нужно выражать другие чувства. Ты должен быть в ярости, злым, но не грустным", — цитирует Моуриньо BBC.