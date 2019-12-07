Обамеянг собрался на выход

Пьер-Эмерик Обамеянг Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг свернул все переговоры о новом контракте и готов уйти из клуба по окончании сезона.

Получив "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в прошлом сезоне, в этом Обамеянг сохраняет высочайшую результативность — на счету Пьер-Эмерика 12 голов в 17 матчах с учетом всех соревнований.

Несмотря на все старания габонского нападающего, сейчас "Арсенал" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, отставая уже на 10 очков от топ-4.

В свои 30 лет Обамеянг сохраняет желание сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов. Поскольку ни того, ни другого "канониры" ему предложить не могут, Пьер-Эмерик собрался сменить клуб.

Как утверждает Daily Mirror, Обмеянг не будет подписывать новый контракт, а от его действующего останется только 12 месяцев на момент окончания сезона.

В сложившейся ситуации "Арсенал" будет вынужден задуматься о продаже Обамеянга, чтобы вернуть хотя бы часть из тех 56 миллионов фунтов, за которые Пьер-Эмерик был куплен у дортмундской "Боруссии" в январе 2018.


Метки Арсенал, контракты, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 07.12.2019 08:53 # hammersmith
    миха чо за заголовки в посл время

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  2. irbis85 07.12.2019 08:41 # irbis85
    да пусть уходит, явно сдал позиции, играет намного хуже чем в прошлом сезоне, в последней игре загубил два момента, которые игрок его класса должен забивать 10 из 10...явно спад начался у него, возраст уже даёт своё, такой что даже хорошо что уйдёт

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  3. mr-lamps 07.12.2019 08:25 # mr-lamps
    норм так повязка заработала

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  4. alexomck 07.12.2019 08:15 # alexomck
    игрок со слабыми почками, фз кому такой нужен.

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  5. mancunia-planet 07.12.2019 08:13 # mancunia-planet
    Страшно за Арсенал, не теряйтесь там!

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  6. urmat 07.12.2019 08:05 # urmat
    Крысы с тонущего корабля... С другой стороны, его можно понять. Никто не клялся на любви...Жаль, за 20-ть лет не видел такой Арсенал, очень печально

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  7. naby-keita 07.12.2019 08:02 # naby-keita
    на счету Пьер-Эмерика 12 голов в 17 матчах Премьер-Лиги.

    У Габонца своя лига, где он уже сыграл 17 матчей за 15 туров

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