Обамеянг собрался на выход

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг свернул все переговоры о новом контракте и готов уйти из клуба по окончании сезона.

Получив "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в прошлом сезоне, в этом Обамеянг сохраняет высочайшую результативность — на счету Пьер-Эмерика 12 голов в 17 матчах с учетом всех соревнований.



Несмотря на все старания габонского нападающего, сейчас "Арсенал" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, отставая уже на 10 очков от топ-4.



В свои 30 лет Обамеянг сохраняет желание сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов. Поскольку ни того, ни другого "канониры" ему предложить не могут, Пьер-Эмерик собрался сменить клуб.



Как утверждает Daily Mirror, Обмеянг не будет подписывать новый контракт, а от его действующего останется только 12 месяцев на момент окончания сезона.



В сложившейся ситуации "Арсенал" будет вынужден задуматься о продаже Обамеянга, чтобы вернуть хотя бы часть из тех 56 миллионов фунтов, за которые Пьер-Эмерик был куплен у дортмундской "Боруссии" в январе 2018.