Обамеянг собрался на выход
Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг свернул все переговоры о новом контракте и готов уйти из клуба по окончании сезона.
Получив "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в прошлом сезоне, в этом Обамеянг сохраняет высочайшую результативность — на счету Пьер-Эмерика 12 голов в 17 матчах с учетом всех соревнований.
Несмотря на все старания габонского нападающего, сейчас "Арсенал" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, отставая уже на 10 очков от топ-4.
В свои 30 лет Обамеянг сохраняет желание сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов. Поскольку ни того, ни другого "канониры" ему предложить не могут, Пьер-Эмерик собрался сменить клуб.
Как утверждает Daily Mirror, Обмеянг не будет подписывать новый контракт, а от его действующего останется только 12 месяцев на момент окончания сезона.
В сложившейся ситуации "Арсенал" будет вынужден задуматься о продаже Обамеянга, чтобы вернуть хотя бы часть из тех 56 миллионов фунтов, за которые Пьер-Эмерик был куплен у дортмундской "Боруссии" в январе 2018.
07.12.2019 08:00
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Последние комментарии:
миха чо за заголовки в посл время
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да пусть уходит, явно сдал позиции, играет намного хуже чем в прошлом сезоне, в последней игре загубил два момента, которые игрок его класса должен забивать 10 из 10...явно спад начался у него, возраст уже даёт своё, такой что даже хорошо что уйдёт
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норм так повязка заработала
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игрок со слабыми почками, фз кому такой нужен.
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Страшно за Арсенал, не теряйтесь там!
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Крысы с тонущего корабля... С другой стороны, его можно понять. Никто не клялся на любви...Жаль, за 20-ть лет не видел такой Арсенал, очень печально
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на счету Пьер-Эмерика 12 голов в 17 матчах Премьер-Лиги.
У Габонца своя лига, где он уже сыграл 17 матчей за 15 туров
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