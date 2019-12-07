Стерлинг надеется прервать свою голевую засуху против "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг надеется, что в субботу ему удастся прервать свою персональную голевую засуху против "Манчестер Юнайтед".

К настоящему моменту Стерлинг провел уже 16 матчей против "Юнайтед" — не только за "Сити", но и за "Ливерпуль". Рахим не забил ни одного гола и восемь раз был на стороне проигравших.



Более того, "красные дьяволы" — это единственная команда, которой Стерлинг противостоял более семи раз и не смог отличиться. Из игроков, забивших 50 или более голов в Премьер-Лиге, худшей статистикой против "Юнайтед" мог похвастать только Робби Кин (22).



В преддверии 179-го дерби Манчестера, что пройдет на "Этихад" за день до 25-летия Стерлинга, Рахим выразил надежду, что на сей раз ему получится забить "Юнайтед".



"Ощущаю ли я тяжесть от этой статистики? Я бы сказал, и нет, и да. Во-первых, нет, потому что прежде я не относился серьезно к забитым голам, но да, потому что теперь я серьезен в этом отношении".



"Когда смотришь на то, что я не забивал 16 матчей против них, это становится сигналом к пробуждению. Я не буду подвергать себя давлению, но сыграю в свою игру и буду устремлен на ворота. Я собираюсь бить чаще, чем обычно", — сообщил Стерлинг Sky Sports.