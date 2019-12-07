Чилуэлл и Мэддисон были бы рады гею в раздевалке "Лестера"

Звезды "Лестера" Бен Чилуэлл и Джеймс Мэддисон заявили, что раздевалка их команда хорошо бы отнеслась к игроку-гею.

На этой неделе Премьер-Лига выражает свою поддержку ЛГБТ-меньшинствам с помощью кампании Rainbow Laces ("Радужные шнурки"). По мнению Чилуэлла, современные команды уже созрели до того, чтобы принять в свои ряды гомосексуалиста.



"Если вы посмотрите на 30 лет назад, тогда раздевалки команд были жестче. Но сейчас наша открыта совершенно ко всему. Мы являемся представителями разных стран, разных регионов и разных рас, но все-таки мы вместе".



"У нас в "Лестере" очень сплоченная команда, и я знаю, что в других клубах так же. Если кто-нибудь захочет признаться в том, что он гей, это совершенно нормально", — сообщил Чилуэлл Sky Sports.



Мнение своего партнера разделяет и Мэддисон.



"У нас очень толерантная раздевалка, и я думаю, если кто-нибудь из наших партнеров по команде выйдет и назовет себя геем, ничего не изменится".



"Это касается нас, но я надеюсь, в будущем так будет везде", — сообщил Джеймс.