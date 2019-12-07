Клопп видит в Мане постоянного претендента на "Золотой мяч"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что нападающему Садио Мане по силам ежегодно претендовать на самую престижную индивидуальную награду в футболе.

В начале этой недели в Париже Лионель Месси получил шестой "Золотой мяч" в своей карьере, опередив в итоговом голосовании Виргила Ван Дейка на семь голосов. Мане занял только четвертое место, пропустив вперед себя также форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.



Впоследствии аргентинский нападающий "Барселоны" признался, что свой голос при определении лучшего игрока 2019 года по версии ФИФА отдал именно сенегальскому нападающему "красных". Клопп рад, что его подопечный получает самые высокие оценки от коллег по цеху, и ожидает, что в дальнейшем Садио сможет претендовать за "Золотой мяч" на постоянной основе.



"Первая тройка — это Месси, Ван Дейк и Роналду. Затем Садио. Это неплохо. Там два наших игрока, и это говорит о многом. Салах был пятым, Алиссон — седьмым. Так что мы, очевидно, провели хороший сезон и заставили это учесть. Мане находится в невероятной форме. С самого первого дня здесь он является невероятно важным игроком".



"Я помню его гол в ворота "Арсенала", он бежал по флангу, вошел в штрафную, убрал мяч под левую ногу, шагнул и ударил в дальний угол. Невероятный гол, я до сих пор его помню, как и другие голы Мане. Каждый год он делает большие шаги в своем развитии, и прямо сейчас дела Садио идут хорошо".



"Его выступление в матче с "Барселоной" было невероятным. Складывалось ощущение, что у нас на поле было три Мане, и он продлил эту форму на этот сезон. Если ему не помешают травмы, у него будет невероятная карьера, и он сможет стать еще ближе к "Золотому мячу". У Садио все прекрасно, и я очень рад за него", — цитирует Клоппа The Telegraph.