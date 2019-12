Прогнозы на субботние матчи 16-го тура Премьер-Лиги

16-й тур английской Премьер-Лиги откроется матчем между "Эвертоном" и "Челси", но центральным поединком субботы будет дерби Манчестера. Прогнозы английских экспертов на эти и другие игры дня — в традиционном материале FAPL.ru.





ЭВЕРТОН — ЧЕЛСИ

Суббота, 7 декабря, 15:30



Видеотрансляция:



Долгожданное и очевидное для всех увольнение Марку Силвы состоялось сразу после мерсисайдского дерби — Фархад Мошири лично прибыл на базу клуба, чтобы поблагодарить португальского специалиста за работу с командой и выразить сожаление, что сотрудничество не оказалось плодотворным — в том числе и по независящим от Силвы причинам. Португалец действительно просил купить других игроков летом, а также ему не повезло с травмами центральных полузащитников и судейскими ошибками в пользу соперников "Эвертона".



Наиболее реальным вариантом на смену Силве является бывший менеджер "ирисок" Дэвид Мойес, который может привлечь к работе с командой в качестве ассистента легенду клуба Тима Кэхилла. А пока же руководить "ирисками" будет другой легендарный форвард — Данкан Фергюсон. В любом случае, кто бы ни руководил командой в матче с "Челси", "Эвертон" получит необходимый эмоциональный толчок и постарается дать бой "Челси".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Челси" не может забить "Эвертону" уже в трех встречах чемпионата кряду;

- "ириски" проиграли три последних матча в Премьер-Лиге;

- в трех последних встречах этих команд проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- "Эвертон" пропускал как минимум дважды в трех последних матчах Премьер-Лиги.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Челси" — 2.0 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



У Марку Силвы дела шли все хуже и хуже, поэтому неудивительно, что "Эвертон" уволил его в четверг. Что бы он ни пытался сделать, это не работало. Данкан Фергюсон назначен временным менеджером "ирисок" для матча с "Челси", и я думаю, мы увидим реакцию игроков просто из-за смены персонажей, даже если он не является постоянной заменой Силве. "Челси" идет хорошо и набрал три очка против "Астон Виллы", но теперь, когда у "Эвертона" наконец произошли изменения, они смогут получить тут многого.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1

Прогноз Энди Маррея: 1:2



БОРНМУТ — ЛИВЕРПУЛЬ

Суббота, 7 декабря, 18:00



Видеотрансляция:



"Борнмут" просто опозорился в 15-м туре в матче с "Кристал Пэлас", уступив команде, которая полтора тайма провела в меньшинстве. "Вишневые" проиграли четвертый раз кряду, а впереди, кроме матча с "Ливерпулем", у них поединок с "Челси" — как бы тут не замахнуться на собственную антирекордную серию поражений в Премьер-Лиге с таким календарем и столь бездарной игрой в атаке. Сложно сказать, что "Борнмут" может противопоставить идущему на взлет "Ливерпулю", который разгромил "Эвертон" неосновным составом, но не стоит забывать, что на неделе у команды Клоппа важный матч с "Ред Булл" в Лиге Чемпионов, и мерсисайдцы будут стремиться к тому, чтобы победить без сверхусилий.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" выиграл девять из 11 последних встреч с "Борнмутом";

- "Ливерпуль" забивал как минимум три гола в четырех последних матчах с "вишневыми", не пропустив в них ни разу;

- "Борнмут" потерпел четыре поражения кряду.



Прогноз Who Scored: 0:3

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Ливерпуль" с форой (-1.5) — 2.15 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



В отличие от "Эвертона", все что делает "Ливерпуль" — работает на них. Я был на "Энфилде" на мерсисайдском дерби и увидел сильно изменившуюся команду Юргена Клоппа. Такое решение немца можно выразить одним словосочетанием — "азартная игра". Впрочем, это окупилось. Я понимаю, что игроки, которых выставил Клопп, очень усердно работали на тренировках, и он подумал, что свежие ноги будут уместны в этой игре. Все это сработало как нельзя лучше. "Борнмут", между тем, в плохой форме. Они проиграли четыре матча кряду, и во вторник их последнее поражение случилось против 10 игроков "Пэлас".

Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2

Прогноз Энди Маррея: 1:2



ТОТТЕНХЭМ — БЕРНЛИ

Суббота, 7 декабря, 18:00



Видеотрансляция:



"Тоттенхэм" и "Бернли" проиграли посреди недели клубам из Манчестера. "Шпоры" снова не смогли продемонстрировать надежную игру в обороне, пропустив уже в четвертом матче кряду ровно два мяча, но если с "Вест Хэмом", "Олимпиакосом" и "Борнмутом" им удавалось забить больше, чем пропустить, то в случае с "Манчестер Юнайтед" атака "шпор" наработала только на один гол. С "Бернли" "Тоттенхэм" постарается уйти от не самой приятной традиции с пропусканием двух мячей, имея хорошие шансы вернуться на победную стезю с Моуриньо.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Тоттенхэм" пропускал как минимум дважды в четырех последних матчах во всех турнирах;

- "шпоры" выиграли шесть из семи последних встреч с "Бернли";

- в четырех последних выездных матчах "Бернли" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 3:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Тоттенхэма" и обе забьют — 2.85 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Бернли" — еще одна команда, которая немного шокировала своих поклонников, потерпев домашние поражения от "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити". "Тоттенхэму" действительно не удался выезд на "Олд Траффорд" посреди недели, но я ожидаю, что в этот раз они сыграют лучше. Если так и будет, они должны выиграть комфортно.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Энди Маррея: 2:0



УОТФОРД — КРИСТАЛ ПЭЛАС

Суббота, 7 декабря, 18:00



Видеотрансляция:



Уволив Кике Санчеса Флореса руководители "Уотфорда", испытали трудности с поиском достойного кандидата на роль спасателя команды, так как "шершни" выглядят безнадежным аутсайдером, и взяться за эту работу был готов не каждый. В итоге "Уотфорд" возглавил Найджел Пирсон, жаждущий восстановить свою репутацию на родине. "Кристал Пэлас" вырвался на волю после серии матчей с представителями топ-6 и уже добыл две победы кряду, намекая на скорое возвращение в когорту лидеров — "орлы" стабильно отбирают очки у аутсайдеров и середнячков, а в игре на выезде — одни из лучших в 2019 году. Потому "Уотфорду" в его нынешнем состоянии будет сложно рассчитывать тут на очки.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Уотфорд" выиграл всего один из 19 последних матчей чемпионата;

- "Уотфорд" выиграл три последних встречи с "Кристал Пэлас" во всех турнирах;

- "шершни" забивали как минимум дважды в трех последних матчах с "Пэлас".



Прогноз Who Scored: 0:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Кристал Пэлас" — 3.1 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



Похоже, что временный менеджер Хайден Маллинз все еще будет отвечать за "шершней" в этой игре, так как "Уотфорд" все еще ищет своего третьего менеджера для этого сезона. Но "Уотфорд" дома^ и тот факт, что они скоро назначат кого-то, может принести что-то дополнительное игрокам. Им может быть интересно, кто за ними наблюдает.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1

Прогноз Энди Маррея: 1:1



МАНЧЕСТЕР СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Суббота, 7 декабря, 20:30



Видеотрансляция:



Манкунианское дерби пройдет в удачное время для Оле Гуннара Сульшера и его команды. С одной стороны, очевидно, что "Манчестер Сити" сейчас испытывает кадровые трудности — как минимум в обороне. С другой — заметно, что "Манчестер Юнайтед" в последнее время прибавил в организации атакующих действий и сможет уйти от традиционной для себя "автобусной" тактики в матче с соседями. Победа над "Тоттенхэмом" должна прибавить "красным дьяволам" уверенности, а недавний матчи "горожан" с "Ньюкаслом" — показать, как можно использовать уязвимые места "Сити". Стандарты и дальние удары — то оружие, которое "Юнайтед" может использовать не менее эффективно, чем "сороки", к тому же в хорошей форме находятся Рэшфорд и Джеймс, дающие дополнительные опции при контратаках.



Ключевая статистика от Who Scored



- в шести последних матчах "Сити" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- в четырех последних матчах "Юнайтед" также проходил ТБ2.5;

- "Сити" забивал как минимум дважды в четырех последних встречах с "Юнайтед" во всех турнирах;

- "Юнайтед" выиграл всего один из последних 11 выездных матчей чемпионата.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: обе забьют и победа "Манчестер Сити" — 2.75 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



Я знаю, что "Юнайтед" очень хорошо сыграл в среду с "Тоттенхэмом" и что в этом сезоне они добивались неплохих результатов в матчах с большими клубами. Но победы над "Челси" и "Тоттенхэмом" и ничья с "Ливерпулем" были добыты на "Олд Траффорд", а вот на выезде они смогли обыграть только "Норвич". "Сити" впечатлили меня в матче с "Бернли" во вторник вечером, и для Габриэля Жезуса дубль был хорошим свершением.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Энди Маррея: 3:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru