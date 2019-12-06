Габигол хочет попробовать себя в Премьер-Лиге

Габриэль Барбоса Нападающий "Фламенго" Габриэль Барбоса признался в симпатиях к Премьер-Лиге и назвал команду, за которую он бы особенно хотел здесь выступать.

Выступая за "Фламенго" на правах аренды из "Интера", Барбоса наколотил 43 мяча в 56 матчах, включая дубль в финале Кубка Либертадорес.

Выиграв южноамериканский аналог Лиги Чемпионов, "Фламенго" обеспечил себе участие в клубном Чемпионате Мира, где может пересечься с "Ливерпулем" — командой, за которую выступает кумир и соотечественник 23-летнего бразильца.

"Роберто Фирмино великолепен, я восхищаюсь им. Он провел так много успешных лет в Европе. Он мощный форвард и великолепно выступает за сборную Бразилии. Ты испытываешь вдохновение, наблюдая за ним".

"Для меня было бы удовольствием поиграть вместе с ним. Возможно, нам удастся это в сборной Бразилии в будущем или в "Ливерпуле" — команде, за которую каждый хочет выступать".

"Мне очень нравится Премьер-Лига. Там сочетаются техника, сила и скорость. Я всегда слежу за матчами из Бразилии".

"Было бы славно поиграть там. Это одна из лучших лиг в мире. Каждый игрок мечтать стать чемпионом, а выиграть Премьер-Лигу должно быть невероятно", — цитирует Габигола Daily Mail.


Метки Барбоса, Ливерпуль, Премьер-Лига, Фламенго

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1339

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 06.12.2019 23:19 # gerrard08
    В 160 матчах 72 гола.
    Как-то немного унизительно для Батистуты эта кликуха нонейма

    (ответить)

  2. kler 06.12.2019 23:11 # kler
    Гол положит минимум

    (ответить)

  3. chelsealondon 06.12.2019 23:08 # chelsealondon
    Перейдёт в январе и выиграет апл...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: