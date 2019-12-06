Габигол хочет попробовать себя в Премьер-Лиге

Нападающий "Фламенго" Габриэль Барбоса признался в симпатиях к Премьер-Лиге и назвал команду, за которую он бы особенно хотел здесь выступать.

Выступая за "Фламенго" на правах аренды из "Интера", Барбоса наколотил 43 мяча в 56 матчах, включая дубль в финале Кубка Либертадорес.



Выиграв южноамериканский аналог Лиги Чемпионов, "Фламенго" обеспечил себе участие в клубном Чемпионате Мира, где может пересечься с "Ливерпулем" — командой, за которую выступает кумир и соотечественник 23-летнего бразильца.



"Роберто Фирмино великолепен, я восхищаюсь им. Он провел так много успешных лет в Европе. Он мощный форвард и великолепно выступает за сборную Бразилии. Ты испытываешь вдохновение, наблюдая за ним".



"Для меня было бы удовольствием поиграть вместе с ним. Возможно, нам удастся это в сборной Бразилии в будущем или в "Ливерпуле" — команде, за которую каждый хочет выступать".



"Мне очень нравится Премьер-Лига. Там сочетаются техника, сила и скорость. Я всегда слежу за матчами из Бразилии".



"Было бы славно поиграть там. Это одна из лучших лиг в мире. Каждый игрок мечтать стать чемпионом, а выиграть Премьер-Лигу должно быть невероятно", — цитирует Габигола Daily Mail.