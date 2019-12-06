Найджел Пирсон возглавил "Уотфорд"

Новым главным тренером "Уотфорда" стал Найджел Пирсон, известный по работе с "Лестером".

В свое время именно Пирсон вывел "лис" в Премьер-Лигу, а затем избавил их от вылета, во многом заложив фундамент той команды, что в сезоне 2015/16 сенсационно выиграла титул.



Теперь Найджел попытается помочь "Уотфорду" продлить свою прописку в Премьер-Лиге. 56-летний англичанин провел успешные переговоры с "шершнями" и в пятницу вечером заключил контракт до конца сезона.



Таким образом, Пирсон, также тренировавший "Саутгемптон", "Халл", "Дерби" и бельгийский "Левен", стал уже третьим постоянным наставником "Уотфорда" в этом сезоне после Хави Грасии и Кике Санчеса Флореса.



Добавим, в трех первых матчах у руля "Уотфорда" Пирсон сразится против "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".