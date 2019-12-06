"Челси" обвинил ФИФА в несправедливости

"Челси" обрушился с критикой на ФИФА после положительного вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее в пятницу CAS вдвое смягчил санкции, которым были подвергнуты "синие" в прошлом сезоне за многочисленные нарушения правил, регулирующих переходы игроков моложе 18 лет.



Сейчас лондонский клуб выпустил официальное заявление, в котором выразил свою благодарность CAS, а также раскритиковал ФИФА, указав на прецедент с "Манчестер Сити", который за похожую провинность отделался штрафом в 315 тысяч фунтов.



"ФИФА повела себя глубоко неудовлетворительным образом при рассмотрении этого дела — и не только потому, что отношение ФИФА к "Челси" было совершенно другим, нежели к "Манчестер Сити", по бессмысленным на наш взгляд причинам".



"Челси" ценит важность той работы, которую ФИФА выполняет по защите юниоров, и мы оказывали всяческое содействие ФИФА в процессе расследования".



"Однако, если ФИФА и дальше будет непоследовательной, применяя неравноценные санкции к клубам, это не только подорвет сам смысл установленных правил, но и заставит усомниться в способности ФИФА должным образом контролировать эту сферу", — гласит заявление "Челси".