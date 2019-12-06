"Челси" обвинил ФИФА в несправедливости

Челси "Челси" обрушился с критикой на ФИФА после положительного вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее в пятницу CAS вдвое смягчил санкции, которым были подвергнуты "синие" в прошлом сезоне за многочисленные нарушения правил, регулирующих переходы игроков моложе 18 лет.

Сейчас лондонский клуб выпустил официальное заявление, в котором выразил свою благодарность CAS, а также раскритиковал ФИФА, указав на прецедент с "Манчестер Сити", который за похожую провинность отделался штрафом в 315 тысяч фунтов.

"ФИФА повела себя глубоко неудовлетворительным образом при рассмотрении этого дела — и не только потому, что отношение ФИФА к "Челси" было совершенно другим, нежели к "Манчестер Сити", по бессмысленным на наш взгляд причинам".

"Челси" ценит важность той работы, которую ФИФА выполняет по защите юниоров, и мы оказывали всяческое содействие ФИФА в процессе расследования".

"Однако, если ФИФА и дальше будет непоследовательной, применяя неравноценные санкции к клубам, это не только подорвет сам смысл установленных правил, но и заставит усомниться в способности ФИФА должным образом контролировать эту сферу", — гласит заявление "Челси".



Метки CAS, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. stevens 06.12.2019 21:19 # stevens
    Членсы должны спасибо сказать, что их не проверяли на предмет просхождения бабок абрамыча. Бабок, без которых щленще и даунов, болеющих за синюю помойку, не существовало бы.

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  2. arman-kz 06.12.2019 21:19 # arman-kz
    Не фанат Челси, но с мнением согласен. Должны быть равное отношение ко всем.

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  3. ry-l 06.12.2019 21:15 # ry-l
    Удивлён, что такие смелые, хоть и дельные замечания решились выдвинуть.

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  4. mancunia-planet 06.12.2019 21:13 # mancunia-planet
    Фифа пидарасы, это однозначно!

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  5. mihajlo-fan 06.12.2019 21:13 # mihajlo-fan
    Кто этим чмошникам позволил сравнивать себя с Королями?

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  6. klementino 06.12.2019 21:12 # klementino
    Короли никого не боятся!

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  7. lfcynwa 06.12.2019 21:03 # lfcynwa
    все по делу.

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  8. mikkiynwa 06.12.2019 21:02 # mikkiynwa
    Членсы раскукарекались
    Щас опять ФИФА их обоссыт.

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  9. ivanivanich 06.12.2019 21:02 # ivanivanich
    Разбушевались

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