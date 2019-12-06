"Челси" обвинил ФИФА в несправедливости
"Челси" обрушился с критикой на ФИФА после положительного вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).
Ранее в пятницу CAS вдвое смягчил санкции, которым были подвергнуты "синие" в прошлом сезоне за многочисленные нарушения правил, регулирующих переходы игроков моложе 18 лет.
Сейчас лондонский клуб выпустил официальное заявление, в котором выразил свою благодарность CAS, а также раскритиковал ФИФА, указав на прецедент с "Манчестер Сити", который за похожую провинность отделался штрафом в 315 тысяч фунтов.
"ФИФА повела себя глубоко неудовлетворительным образом при рассмотрении этого дела — и не только потому, что отношение ФИФА к "Челси" было совершенно другим, нежели к "Манчестер Сити", по бессмысленным на наш взгляд причинам".
"Челси" ценит важность той работы, которую ФИФА выполняет по защите юниоров, и мы оказывали всяческое содействие ФИФА в процессе расследования".
"Однако, если ФИФА и дальше будет непоследовательной, применяя неравноценные санкции к клубам, это не только подорвет сам смысл установленных правил, но и заставит усомниться в способности ФИФА должным образом контролировать эту сферу", — гласит заявление "Челси".
06.12.2019 21:00
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Членсы должны спасибо сказать, что их не проверяли на предмет просхождения бабок абрамыча. Бабок, без которых щленще и даунов, болеющих за синюю помойку, не существовало бы.
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Не фанат Челси, но с мнением согласен. Должны быть равное отношение ко всем.
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Удивлён, что такие смелые, хоть и дельные замечания решились выдвинуть.
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Фифа пидарасы, это однозначно!
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Кто этим чмошникам позволил сравнивать себя с Королями?
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Короли никого не боятся!
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все по делу.
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Членсы раскукарекались
Щас опять ФИФА их обоссыт.
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Разбушевались
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