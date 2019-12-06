Милнер открыт к уходу из "Ливерпуля" летом

Джеймс Милнер Вице-капитан "Ливерпуля" Джеймс Милнер признался, что может рассмотреть варианты с переездом за границу или возвращением в "Лидс" грядущим летом.

Действующий контракт 33-летнего Милнера с мерсисайдцами истекает уже в конце сезона, и бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Астон Виллы" и "Лидс Юнайтед" не уверен, что получит новую сделку.

Прямо сейчас Милнер, отыгравший 19 матчей за "Ливерпуль" с учетом всех соревнований в этом сезоне, неохотно обсуждает свое долгосрочное будущее, однако экс-игрок сборной Англии с теплотой вспоминает о своем первом клубе в профессиональной карьере.

"Я готов ко всему. Мне было бы интересно отправиться за границу и попробовать новую лигу, новый стиль футбола, новый образ жизни, но все зависит от того, куда именно я могу уехать, и от моей семьи, конечно же. Да, я парень из Лидса, я хочу, чтобы эта команда преуспевала, я фанат "Лидс Юнайтед". Я слежу за командой и ее результатами".

"В футболе постоянно происходит так много событий, поэтому очень трудно сказать "нет" или "да", поскольку ты не можешь знать, что произойдет. Прямо сейчас я победитель Лиги Чемпионов в составе Ливерпуля, и в этом году мы действительно боремся за чемпионский титул, но я не знаю, что будет в будущем".

"Было бы здорово снова сыграть за "Лидс", но никто из клуба не связывался со мной по этому поводу".

"Думаю, что по завершении карьеры мне будет больше интересна тренерская стезя, а не работа в медиа. Я вижу, как многие бывшие игроки идут работать экспертами, но думаю, что мне будет стыдно не поделиться знаниями с юными футболистами, учитывая мой опыт", — сообщил Милнер Sportsman.


Метки Ливерпуль, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. arman-kz 06.12.2019 21:04 # arman-kz
    В отличие от своих бывших одноклубников будет победителем Лиги чемпионов и АПЛ. Круто!

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  2. blackdreamer 06.12.2019 21:01 # blackdreamer
    продлят на 1 + 1

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  3. lfcynwa 06.12.2019 20:36 # lfcynwa
    Милли <3

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  4. j-silver 06.12.2019 20:23 # j-silver
    Понял что с ливеркой ловить больше нечего, ибо пенсы это доминаторы

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  5. largo-winch 06.12.2019 20:09 # largo-winch
    давай в Лестер братан к Роджерс-топу!

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  6. electric 06.12.2019 20:01 # electric
    Чашку АПЛ возьмёт и на отдых. А может и не только АПЛ...

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