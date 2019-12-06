Милнер открыт к уходу из "Ливерпуля" летом

Вице-капитан "Ливерпуля" Джеймс Милнер признался, что может рассмотреть варианты с переездом за границу или возвращением в "Лидс" грядущим летом.

Действующий контракт 33-летнего Милнера с мерсисайдцами истекает уже в конце сезона, и бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Астон Виллы" и "Лидс Юнайтед" не уверен, что получит новую сделку.



Прямо сейчас Милнер, отыгравший 19 матчей за "Ливерпуль" с учетом всех соревнований в этом сезоне, неохотно обсуждает свое долгосрочное будущее, однако экс-игрок сборной Англии с теплотой вспоминает о своем первом клубе в профессиональной карьере.



"Я готов ко всему. Мне было бы интересно отправиться за границу и попробовать новую лигу, новый стиль футбола, новый образ жизни, но все зависит от того, куда именно я могу уехать, и от моей семьи, конечно же. Да, я парень из Лидса, я хочу, чтобы эта команда преуспевала, я фанат "Лидс Юнайтед". Я слежу за командой и ее результатами".



"В футболе постоянно происходит так много событий, поэтому очень трудно сказать "нет" или "да", поскольку ты не можешь знать, что произойдет. Прямо сейчас я победитель Лиги Чемпионов в составе Ливерпуля, и в этом году мы действительно боремся за чемпионский титул, но я не знаю, что будет в будущем".



"Было бы здорово снова сыграть за "Лидс", но никто из клуба не связывался со мной по этому поводу".



"Думаю, что по завершении карьеры мне будет больше интересна тренерская стезя, а не работа в медиа. Я вижу, как многие бывшие игроки идут работать экспертами, но думаю, что мне будет стыдно не поделиться знаниями с юными футболистами, учитывая мой опыт", — сообщил Милнер Sportsman.