Де Хеа остался в "Юнайтед" ради трофеев

Давид Де Хеа Голкипер Давид Де Хеа заявил, что подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед", чтобы выигрывать трофеи.

Затяжной спад продолжительностью в несколько месяцев и угасший интерес европейских грандов не помешали Де Хеа в сентябре заключить новый контракт, который сделал его самым высокооплачиваемым голкипером мира с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.

Перед дерби против "Манчестер Сити" 29-летний испанец объяснил свою настоящую мотивацию при продлении сотрудничества с "Юнайтед" до 2023 года.

"Я испытываю настоящее удовольствие от того, что смогу провести здесь еще больше сезонов. Надеюсь, впереди будет не только больше дерби и больше матчей, но также больше трофеев, потому что именно ради этого все мы сражаемся", — сообщил Де Хеа официальному веб-сайту "красных дьяволов".


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2019 19:30

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Последние комментарии:




  1. beatboy 06.12.2019 19:52 # beatboy
    остался он ради самой высокой зарплаты которую ни один клуб мира ему платить не будет)))

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  2. tuktukktotam 06.12.2019 19:49 # tuktukktotam
    Давик, брат! Ждем вместе с тобой! Старайся, успехов команде! &#128077;

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  3. j-silver 06.12.2019 19:41 # j-silver
    Эхэхэхэхэхэ

    Пенсы чемпики. Алга

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