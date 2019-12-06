Де Хеа остался в "Юнайтед" ради трофеев

Голкипер Давид Де Хеа заявил, что подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед", чтобы выигрывать трофеи.

Затяжной спад продолжительностью в несколько месяцев и угасший интерес европейских грандов не помешали Де Хеа в сентябре заключить новый контракт, который сделал его самым высокооплачиваемым голкипером мира с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.



Перед дерби против "Манчестер Сити" 29-летний испанец объяснил свою настоящую мотивацию при продлении сотрудничества с "Юнайтед" до 2023 года.



"Я испытываю настоящее удовольствие от того, что смогу провести здесь еще больше сезонов. Надеюсь, впереди будет не только больше дерби и больше матчей, но также больше трофеев, потому что именно ради этого все мы сражаемся", — сообщил Де Хеа официальному веб-сайту "красных дьяволов".