Де Хеа остался в "Юнайтед" ради трофеев
Голкипер Давид Де Хеа заявил, что подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед", чтобы выигрывать трофеи.
Затяжной спад продолжительностью в несколько месяцев и угасший интерес европейских грандов не помешали Де Хеа в сентябре заключить новый контракт, который сделал его самым высокооплачиваемым голкипером мира с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.
Перед дерби против "Манчестер Сити" 29-летний испанец объяснил свою настоящую мотивацию при продлении сотрудничества с "Юнайтед" до 2023 года.
"Я испытываю настоящее удовольствие от того, что смогу провести здесь еще больше сезонов. Надеюсь, впереди будет не только больше дерби и больше матчей, но также больше трофеев, потому что именно ради этого все мы сражаемся", — сообщил Де Хеа официальному веб-сайту "красных дьяволов".
06.12.2019 19:30
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Последние комментарии:
остался он ради самой высокой зарплаты которую ни один клуб мира ему платить не будет)))
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Давик, брат! Ждем вместе с тобой! Старайся, успехов команде! 👍
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Эхэхэхэхэхэ
Пенсы чемпики. Алга
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