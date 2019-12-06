Моуриньо нужно время, чтобы наладить оборону "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что ему потребуется время, чтобы наладить игру своей новой команды в обороне.
С момента назначения Моуриньо "шпоры" стабильно пропускают по два гола в каждом матче, однако Жозе указывает на то, что ему пока просто некогда основательно заняться этой проблемой — из-за жесткого графика "Тоттенхэм" почти не тренируется между играми.
"Мы должны наладить оборону, не растеряв того, что у нас есть в атаке. Мы пропускали по два гола в каждом из моих четырех матчей, но во всех них мы и забивали".
"Мы даже могли забить больше, чем фактически забили. Однако мы пропускаем слишком много "дешевых голов", как я их называю. Мы должны постараться это прекратить".
"Лучший способ добиться этого — работать. Но нам некогда работать. После матча с "Юнайтед" мы посвятили целый день на восстановление. У нас нет условий, чтобы работать на тренировочном поле".
"Нужно больше работать, больше анализировать. Нужно больше собраний и больше разговоров. Хотя я не специализируюсь на собраниях — я тот тренер, который работает на поле, и там мы можем ускорить процесс".
"Давайте немного подождем — до следующей недели, когда нам играть с "Баварией". Я собираюсь дать передышку некоторым игрокам, чтобы я смог поработать с ними".
"Также давайте дождемся уикенда 23 декабря. К тому времени мы сможем прибавить благодаря работе на тренировочном поле".
"Это очевидно, что у нас есть проблемы, и нам нужно время, чтобы поработать. Однако у нас есть игроки с мастерством и отличная раздевалка", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
06.12.2019 18:40
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Последние комментарии:
Это же бляdь типичный Наполеон или Гитлер, который зазвездился после пары успешных походов. На каждого наполеона найдется свой Нельсон..
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открыто признает существующие проблемы и просит дать ему время! Воууу, это точно Мауриньо?! так на него не похоже. Такой Моуриньо нам нравится!
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Ещё немного и начнёт кидаться на своих игроков, болельщиков или ещё кого. Будет искать виноватых, как обычно.
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