Моуриньо нужно время, чтобы наладить оборону "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что ему потребуется время, чтобы наладить игру своей новой команды в обороне.

С момента назначения Моуриньо "шпоры" стабильно пропускают по два гола в каждом матче, однако Жозе указывает на то, что ему пока просто некогда основательно заняться этой проблемой — из-за жесткого графика "Тоттенхэм" почти не тренируется между играми.



"Мы должны наладить оборону, не растеряв того, что у нас есть в атаке. Мы пропускали по два гола в каждом из моих четырех матчей, но во всех них мы и забивали".



"Мы даже могли забить больше, чем фактически забили. Однако мы пропускаем слишком много "дешевых голов", как я их называю. Мы должны постараться это прекратить".



"Лучший способ добиться этого — работать. Но нам некогда работать. После матча с "Юнайтед" мы посвятили целый день на восстановление. У нас нет условий, чтобы работать на тренировочном поле".



"Нужно больше работать, больше анализировать. Нужно больше собраний и больше разговоров. Хотя я не специализируюсь на собраниях — я тот тренер, который работает на поле, и там мы можем ускорить процесс".



"Давайте немного подождем — до следующей недели, когда нам играть с "Баварией". Я собираюсь дать передышку некоторым игрокам, чтобы я смог поработать с ними".



"Также давайте дождемся уикенда 23 декабря. К тому времени мы сможем прибавить благодаря работе на тренировочном поле".



"Это очевидно, что у нас есть проблемы, и нам нужно время, чтобы поработать. Однако у нас есть игроки с мастерством и отличная раздевалка", — цитирует Моуриньо Sky Sports.