Моуриньо нужно время, чтобы наладить оборону "Тоттенхэма"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что ему потребуется время, чтобы наладить игру своей новой команды в обороне.

С момента назначения Моуриньо "шпоры" стабильно пропускают по два гола в каждом матче, однако Жозе указывает на то, что ему пока просто некогда основательно заняться этой проблемой — из-за жесткого графика "Тоттенхэм" почти не тренируется между играми.

"Мы должны наладить оборону, не растеряв того, что у нас есть в атаке. Мы пропускали по два гола в каждом из моих четырех матчей, но во всех них мы и забивали".

"Мы даже могли забить больше, чем фактически забили. Однако мы пропускаем слишком много "дешевых голов", как я их называю. Мы должны постараться это прекратить".

"Лучший способ добиться этого — работать. Но нам некогда работать. После матча с "Юнайтед" мы посвятили целый день на восстановление. У нас нет условий, чтобы работать на тренировочном поле".

"Нужно больше работать, больше анализировать. Нужно больше собраний и больше разговоров. Хотя я не специализируюсь на собраниях — я тот тренер, который работает на поле, и там мы можем ускорить процесс".

"Давайте немного подождем — до следующей недели, когда нам играть с "Баварией". Я собираюсь дать передышку некоторым игрокам, чтобы я смог поработать с ними".

"Также давайте дождемся уикенда 23 декабря. К тому времени мы сможем прибавить благодаря работе на тренировочном поле".

"Это очевидно, что у нас есть проблемы, и нам нужно время, чтобы поработать. Однако у нас есть игроки с мастерством и отличная раздевалка", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2019 18:40

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 06.12.2019 19:13 # scouser2005
    Это же бляdь типичный Наполеон или Гитлер, который зазвездился после пары успешных походов. На каждого наполеона найдется свой Нельсон..

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  2. largo-winch 06.12.2019 18:49 # largo-winch
    открыто признает существующие проблемы и просит дать ему время! Воууу, это точно Мауриньо?! так на него не похоже. Такой Моуриньо нам нравится!

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  3. mancunia-planet 06.12.2019 18:44 # mancunia-planet
    Ещё немного и начнёт кидаться на своих игроков, болельщиков или ещё кого. Будет искать виноватых, как обычно.

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