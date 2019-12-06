Гвардиола: "К нам не обращались насчет Артеты"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не получал запросов насчет ассистента Микеля Артеты.

В данный момент сразу два бывших клуба Артеты ищут нового главного тренера — "Арсенал" и "Эвертон". А ранее сам Гвардиола говорил, что начало его помощником самостоятельной карьеры — это лишь вопрос времени.



Однако в преддверии дерби против "Манчестер Юнайтед" в субботу Гвардиола успокоил слухи насчет Микеля, которого он надеется сохранить в своем штабе.



"Нет, к нам не обращались насчет него. Он ездил в Бернли, а завтра он снова будет рядом со мной против "Юнайтед". Надеюсь, он останется, но я не знаю, что будет в конце сезона".



"Я не тот парень, который будет приставлять пушку к головам своих работников и игроков и говорить им, что делать".



"Все мы — люди, и у нас есть мечты и желания. Надеюсь, он останется на этот сезон, следующий сезон — как можно дольше в это клубе".



"Такова моя мечта, но у Микеля есть своя жизнь, и я никогда не буду принуждать его к чему-либо", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.