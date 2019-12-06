Клопп: "Это не FIFA или PlayStation, мы должны ротировать"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что приготовился использовать ротацию в насыщенный праздничный период.

Выбор состава Клоппом на дерби против "Эвертона" в минувшую среду удивил многих — Юрген поменял сразу пятерых игроков относительно предыдущего матча, оставив вне старта Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.



Сейчас, когда "Ливерпулю" придется играть по два матча каждую неделю, Клопп собирается поступать так и дальше, надеясь на понимание футболистов.



"В данный момент тебе требуется умный состав, люди хотя бы с половинкой мозга. Я не могу постоянно разжевывать им все — они должны понимать это без моих объяснений. Слава богу, у нас это есть".



"Я принимаю решения не с потолка — всегда есть причины, и парни должны понимать это. У нас нет времени отдыхать и думать о ситуации, но мы должны постараться".



"Когда ты футбольный болельщик, у тебя есть свои "лучшие 11", и ты хочешь, чтобы они играли постоянно, но это не FIFA или PlayStation".



"Мы должны производить такого рода изменения. Мы будем их делать по возможности", — цитирует Клоппа Sky Sports.