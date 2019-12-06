Клопп: "Это не FIFA или PlayStation, мы должны ротировать"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что приготовился использовать ротацию в насыщенный праздничный период.

Выбор состава Клоппом на дерби против "Эвертона" в минувшую среду удивил многих — Юрген поменял сразу пятерых игроков относительно предыдущего матча, оставив вне старта Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

Сейчас, когда "Ливерпулю" придется играть по два матча каждую неделю, Клопп собирается поступать так и дальше, надеясь на понимание футболистов.

"В данный момент тебе требуется умный состав, люди хотя бы с половинкой мозга. Я не могу постоянно разжевывать им все — они должны понимать это без моих объяснений. Слава богу, у нас это есть".

"Я принимаю решения не с потолка — всегда есть причины, и парни должны понимать это. У нас нет времени отдыхать и думать о ситуации, но мы должны постараться".

"Когда ты футбольный болельщик, у тебя есть свои "лучшие 11", и ты хочешь, чтобы они играли постоянно, но это не FIFA или PlayStation".

"Мы должны производить такого рода изменения. Мы будем их делать по возможности", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2019 17:20

Количество просмотров Просмотров: 1346

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Последние комментарии:




  1. klementino 06.12.2019 18:12 # klementino
    Зеропуки пидоры

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  2. j-silver 06.12.2019 18:10 # j-silver
    Все, абсолютно все, и даже миха.....
    Ах ах ах

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  3. j-silver 06.12.2019 18:07 # j-silver
    Эхэхэхэхэхэх

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  4. fanstevengerrard 06.12.2019 17:52 # fanstevengerrard
    Норм долбоеб на ньюсе собрал таких же долбоебов в комментах.

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  5. division 06.12.2019 17:45 # division
    Миха любит пописывать на лузерпуль и на собаку дембы бы

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  6. shmanisa 06.12.2019 17:42 # shmanisa
    Защекпуль,Вафлепуль!

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  7. ganinilyha 06.12.2019 17:42 # ganinilyha
    Ротировать конечно смешно, но Клопп также объе6aлся с фифой или плейстешн.

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  8. arman-kz 06.12.2019 17:39 # arman-kz
    Михо хотел наротировать хейтарм Ливерпуля. Но тема РОТирования исчерпала себя. Скучно.

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  9. gucman 06.12.2019 17:39 # gucman
    Админ собрал

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  10. mcfc-fantactic 06.12.2019 17:38 # mcfc-fantactic
    Да все знают уже что Ливапул РОТИРУЕТ! ахахахахххпхапхпхапх!!!

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  11. golokante 06.12.2019 17:36 # golokante
    Ну хуй его знает. Если должны, то ротируйте. Нам это нахуя говорить.

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  12. ugunner4 06.12.2019 17:34 # ugunner4
    Классика

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  13. hammersmith 06.12.2019 17:33 # hammersmith
    Норм тут михойла ротирует

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  14. chelsea88 06.12.2019 17:33 # chelsea88
    Так-то зеропуки тоже ротируют на фапле.

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  15. leysan 06.12.2019 17:33 # leysan
    Если две игры на неделе, то в FIFA приходится вообще весь состав менять.

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  16. shmanisa 06.12.2019 17:31 # shmanisa
    http://fapl.ru/posts/75162/?c=1#c7039405
    Кто-то ещё будет спорить на эту тему?!

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  17. idel 06.12.2019 17:28 # idel
    Этому бесстыднику все неймется.
    Хотя что еще ожидать, если ФА сама упорно поощряет и продвигает Лгбт движение всякими повязками да шнурками.

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  18. mane 06.12.2019 17:28 # mane
    лемарс взломал Мизаило эхэхэ. После вчерашнего унижения лысого

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  19. coon4 06.12.2019 17:27 # coon4
    кому что, а спермозубому лишь бы ротировать

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  20. naby-keita 06.12.2019 17:27 # naby-keita
    Лемразь даже михайло научил ротировать контекстом слов

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