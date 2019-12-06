Клопп: "Это не FIFA или PlayStation, мы должны ротировать"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что приготовился использовать ротацию в насыщенный праздничный период.
Выбор состава Клоппом на дерби против "Эвертона" в минувшую среду удивил многих — Юрген поменял сразу пятерых игроков относительно предыдущего матча, оставив вне старта Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.
Сейчас, когда "Ливерпулю" придется играть по два матча каждую неделю, Клопп собирается поступать так и дальше, надеясь на понимание футболистов.
"В данный момент тебе требуется умный состав, люди хотя бы с половинкой мозга. Я не могу постоянно разжевывать им все — они должны понимать это без моих объяснений. Слава богу, у нас это есть".
"Я принимаю решения не с потолка — всегда есть причины, и парни должны понимать это. У нас нет времени отдыхать и думать о ситуации, но мы должны постараться".
"Когда ты футбольный болельщик, у тебя есть свои "лучшие 11", и ты хочешь, чтобы они играли постоянно, но это не FIFA или PlayStation".
"Мы должны производить такого рода изменения. Мы будем их делать по возможности", — цитирует Клоппа Sky Sports.
06.12.2019 17:20
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Зеропуки пидоры
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Все, абсолютно все, и даже миха.....
Ах ах ах
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Эхэхэхэхэхэх
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Норм долбоеб на ньюсе собрал таких же долбоебов в комментах.
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Миха любит пописывать на лузерпуль и на собаку дембы бы
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Защекпуль,Вафлепуль!
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Ротировать конечно смешно, но Клопп также объе6aлся с фифой или плейстешн.
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Михо хотел наротировать хейтарм Ливерпуля. Но тема РОТирования исчерпала себя. Скучно.
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Админ собрал
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Да все знают уже что Ливапул РОТИРУЕТ! ахахахахххпхапхпхапх!!!
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Ну хуй его знает. Если должны, то ротируйте. Нам это нахуя говорить.
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Классика
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Норм тут михойла ротирует
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Так-то зеропуки тоже ротируют на фапле.
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Если две игры на неделе, то в FIFA приходится вообще весь состав менять.
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http://fapl.ru/posts/75162/?c=1#c7039405
Кто-то ещё будет спорить на эту тему?!
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Этому бесстыднику все неймется.
Хотя что еще ожидать, если ФА сама упорно поощряет и продвигает Лгбт движение всякими повязками да шнурками.
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лемарс взломал Мизаило эхэхэ. После вчерашнего унижения лысого
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кому что, а спермозубому лишь бы ротировать
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Лемразь даже михайло научил ротировать контекстом слов
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