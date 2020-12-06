Роджерс заключил новый контракт с "Лестером"

Тренер Брендан Роджерс положил конец спекуляциям насчет своего перехода в "Арсенал", заключив с "Лестером" новый контракт на пять с половиной лет.

Согласно слухам, Роджерс входил в шорт-лист "канониров" на замену уволенному на прошлой неделе Унаи Эмери. Однако Роджерс говорил, что счастлив на "Кинг Пауэр", а сегодня подкрепил свои слова делом.



Таким образом, 46-летний североирландец, которого также сватали в "Тоттенхэм" до назначения Жозе Моуриньо, связал свое будущее с "лисами" до лета 2025.



По слухам, новый контракт увеличил зарплату экс-наставника "Ливерпуля" и "Селтика" в два раза — до 10 миллионов фунтов в год.



"Здесь я обрел выдающийся коллектив сотрудников, которые стремятся прогрессировать и развиваться, а также у нас есть коллектив игроков, работать с которым каждый день одно удовольствие", — сообщил Роджерс.



Добавим, Роджерс тренирует "Лестер" после своего перехода из "Селтика" в феврале. С тех пор "лисы" выиграли 17 из 26 матчей в рамках Премьер-Лиги и сейчас занимают второе место в таблице.