Роджерс заключил новый контракт с "Лестером"
Тренер Брендан Роджерс положил конец спекуляциям насчет своего перехода в "Арсенал", заключив с "Лестером" новый контракт на пять с половиной лет.
Согласно слухам, Роджерс входил в шорт-лист "канониров" на замену уволенному на прошлой неделе Унаи Эмери. Однако Роджерс говорил, что счастлив на "Кинг Пауэр", а сегодня подкрепил свои слова делом.
Таким образом, 46-летний североирландец, которого также сватали в "Тоттенхэм" до назначения Жозе Моуриньо, связал свое будущее с "лисами" до лета 2025.
По слухам, новый контракт увеличил зарплату экс-наставника "Ливерпуля" и "Селтика" в два раза — до 10 миллионов фунтов в год.
"Здесь я обрел выдающийся коллектив сотрудников, которые стремятся прогрессировать и развиваться, а также у нас есть коллектив игроков, работать с которым каждый день одно удовольствие", — сообщил Роджерс.
Добавим, Роджерс тренирует "Лестер" после своего перехода из "Селтика" в феврале. С тех пор "лисы" выиграли 17 из 26 матчей в рамках Премьер-Лиги и сейчас занимают второе место в таблице.
06.12.2019 17:00
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Последние комментарии:
Молодчина Брендан. Это как раз твой клуб. Надеюсь у тебя всё будет отлично. Давай в Лч пробивайся.
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Ждем через годик или два увольнение с огромными отступными
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