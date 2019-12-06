"Челси" позволит Лэмпарду потратить 150 млн. фунтов в январе

В январе главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сможет потратить 150 миллионов фунтов на новичков.

Напомним, минувшим летом "синие" не могли регистрировать новичков из-за трансферного запрета, наложенного на клуб ФИФА. Поэтому "Челси" еще даже не начал тратить деньги, вырученные с продажи Эдена Азара в "Реал".



Однако ранее в пятницу Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию "Челси" и сократил срок трансферного запрета вдвое, что позволит лондонцам выйти на рынок в январе.



Как сообщает The Telegraph, на зимние трансферы у Лэмпарда будет 150 миллионов фунтов. "Синие" будут искать нападающих, фланговых игроков, крайнего защитника и центрального защитника.



Среди конкретных имен, которые входят в виш-лист "Челси", называются Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас", Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", Бен Чилуэлл из "Лестера", а также Натан Аке, которого "синие" могут вернуть из "Борнмута" за 40 млн. фунтов.