"Челси" позволит Лэмпарду потратить 150 млн. фунтов в январе

Фрэнк Лэмпард В январе главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сможет потратить 150 миллионов фунтов на новичков.

Напомним, минувшим летом "синие" не могли регистрировать новичков из-за трансферного запрета, наложенного на клуб ФИФА. Поэтому "Челси" еще даже не начал тратить деньги, вырученные с продажи Эдена Азара в "Реал".

Однако ранее в пятницу Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию "Челси" и сократил срок трансферного запрета вдвое, что позволит лондонцам выйти на рынок в январе.

Как сообщает The Telegraph, на зимние трансферы у Лэмпарда будет 150 миллионов фунтов. "Синие" будут искать нападающих, фланговых игроков, крайнего защитника и центрального защитника.

Среди конкретных имен, которые входят в виш-лист "Челси", называются Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас", Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", Бен Чилуэлл из "Лестера", а также Натан Аке, которого "синие" могут вернуть из "Борнмута" за 40 млн. фунтов.


Метки трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. kos9k 06.12.2019 16:39 # kos9k
    >сможет потратить 150 миллионов фунтов на новичков.
    >аке 40 + санчо 100 + чилвелл 50 + заха 70

    це зрада та ганьба!

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  2. chelovek222 06.12.2019 16:36 # chelovek222
    Ливерные так пиздят, будто спустя сто лет чемпионат выиграли.

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  3. chelovek222 06.12.2019 16:34 # chelovek222
    Я смотрю тут у всех жопу разрывает

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  4. chebrec 06.12.2019 16:30 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехе

    (ответить)

  5. fc-oil 06.12.2019 16:30 # fc-oil
    Ну вот опять пенсы скинут 1000 ниггеров по арендам

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  6. chelsea88 06.12.2019 16:20 # chelsea88
    Ну всё, трепещите сучки. Скоро ваши Ван Дейки, Мане и прочие Бернарду Силвы скоро станут нашими)
    Ван дейк наш, наш cyки)

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  7. naby-keita 06.12.2019 16:20 # naby-keita
    Цели Челси горят желанием играть в Лиге Европы! Ухххх, теперь Челси не остановить!))))

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  8. lfcynwa 06.12.2019 16:09 # lfcynwa
    Аке за 40 - реальная цель. Заа - вполне реальная цель.
    Санчо проблематично, только большая сумма заставит расстаться с ним шмелей посреди зимы. Учитывая как они впихнули Дембеле, нужно дважды думать чтоб иметь с немцами срочные дела.
    Продажей Чилуэлла руководство лис официально распишется в том, что даже заявки на переквалификацию в топ не будет и макс они возьмут на себя роль первых после топ6.

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  9. ganinilyha 06.12.2019 16:08 # ganinilyha
    Хз кого покупать.. даже схемки не нарисуешь.

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  10. ry-l 06.12.2019 16:07 # ry-l
    Важный день для "Челси". Сегодня мы узнаем решение CAS

    Лондонский "Челси" 5 декабря узнает официальное решение спортивного арбитражного суда в Лозанне.

    По информации Telegraph, сегодня руководство и тренерский штаб английского клуба определяться по поводу будущих покупок, потому что очень многое будет зависеть от CAS. Если клубу разрешат покупать новых футболистов, то владелец команды Роман Абрамовича распорядился выделать на покупку новых футболистов чуть более 250 миллионов фунтов.

    Кроме этого, синие не хотят расставаться с молодыми футболистами, а вот возрастные игроки могут покинуть клуб, речь идет о Педро и Оливье Жиру, кроме этого "синие" ведут переговоры о продаже Виллиана и Миши Батшуайи.
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    250!

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  11. martingor 06.12.2019 16:04 # martingor
    Сейчас безвиз пизданет из жопы и научит нас всех как жить я хренею от безмозга дебила

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  12. scauzer11 06.12.2019 16:03 # scauzer11
    так кого же можно купить, такс Санчо иииииии и всё ска деньги кончились, да ещё и не пойдёт)))

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  13. mancunia-planet 06.12.2019 16:03 # mancunia-planet
    Интересно, кто будет тот неудачник, который вложится в трансфер Захи.

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  14. blackdreamer 06.12.2019 16:01 # blackdreamer
    хватит на 2 баркли и дринквотера 1

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