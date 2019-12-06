"Челси" позволит Лэмпарду потратить 150 млн. фунтов в январе
В январе главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сможет потратить 150 миллионов фунтов на новичков.
Напомним, минувшим летом "синие" не могли регистрировать новичков из-за трансферного запрета, наложенного на клуб ФИФА. Поэтому "Челси" еще даже не начал тратить деньги, вырученные с продажи Эдена Азара в "Реал".
Однако ранее в пятницу Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию "Челси" и сократил срок трансферного запрета вдвое, что позволит лондонцам выйти на рынок в январе.
Как сообщает The Telegraph, на зимние трансферы у Лэмпарда будет 150 миллионов фунтов. "Синие" будут искать нападающих, фланговых игроков, крайнего защитника и центрального защитника.
Среди конкретных имен, которые входят в виш-лист "Челси", называются Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас", Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", Бен Чилуэлл из "Лестера", а также Натан Аке, которого "синие" могут вернуть из "Борнмута" за 40 млн. фунтов.
06.12.2019 16:00
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Последние комментарии:
>сможет потратить 150 миллионов фунтов на новичков.
>аке 40 + санчо 100 + чилвелл 50 + заха 70
це зрада та ганьба!
(ответить)
Ливерные так пиздят, будто спустя сто лет чемпионат выиграли.
(ответить)
Я смотрю тут у всех жопу разрывает
(ответить)
Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехе
(ответить)
Ну вот опять пенсы скинут 1000 ниггеров по арендам
(ответить)
Ну всё, трепещите сучки. Скоро ваши Ван Дейки, Мане и прочие Бернарду Силвы скоро станут нашими)
Ван дейк наш, наш cyки)
(ответить)
Цели Челси горят желанием играть в Лиге Европы! Ухххх, теперь Челси не остановить!))))
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Аке за 40 - реальная цель. Заа - вполне реальная цель.
Санчо проблематично, только большая сумма заставит расстаться с ним шмелей посреди зимы. Учитывая как они впихнули Дембеле, нужно дважды думать чтоб иметь с немцами срочные дела.
Продажей Чилуэлла руководство лис официально распишется в том, что даже заявки на переквалификацию в топ не будет и макс они возьмут на себя роль первых после топ6.
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Хз кого покупать.. даже схемки не нарисуешь.
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Важный день для "Челси". Сегодня мы узнаем решение CAS
Лондонский "Челси" 5 декабря узнает официальное решение спортивного арбитражного суда в Лозанне.
По информации Telegraph, сегодня руководство и тренерский штаб английского клуба определяться по поводу будущих покупок, потому что очень многое будет зависеть от CAS. Если клубу разрешат покупать новых футболистов, то владелец команды Роман Абрамовича распорядился выделать на покупку новых футболистов чуть более 250 миллионов фунтов.
Кроме этого, синие не хотят расставаться с молодыми футболистами, а вот возрастные игроки могут покинуть клуб, речь идет о Педро и Оливье Жиру, кроме этого "синие" ведут переговоры о продаже Виллиана и Миши Батшуайи.
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250!
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Сейчас безвиз пизданет из жопы и научит нас всех как жить я хренею от безмозга дебила
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так кого же можно купить, такс Санчо иииииии и всё ска деньги кончились, да ещё и не пойдёт)))
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Интересно, кто будет тот неудачник, который вложится в трансфер Захи.
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хватит на 2 баркли и дринквотера 1
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