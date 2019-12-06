Сульшер пошутил насчет "Сити"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пошутил, что дерби против "Манчестер Сити" изменилось с тех времен, когда он сам выступал за "красных дьяволов".
Будучи игроком, Сульшер присоединился к "Юнайтед" в 1996 году, но свое первое дерби Манчестера сыграл только в 2001, когда "Сити", наконец, вернулся в высший дивизион.
В преддверии субботнего выезда на "Этихад" Оле Гуннар в шутливой манере задел своих соседей по этому поводу.
"По крайней мере, теперь мы играем дерби каждый год! Потребовалось много лет, чтобы я сам мог сыграть дерби Манчестера".
"Однако в некотором отношении дерби Манчестера изменилось. Конечно, "Сити" стал более классной командой, нежели во времена, когда играл я".
"Думаю, футбол в целом весьма изменился. Тогда больше дозволялось в плане борьбы, а сейчас больше внимания к деталям. В игре стало больше техники и тактики, нежели физики и настроя".
"Тем не менее, дерби все равно должно играться как дерби. Мы играем не в баскетбол, поэтому мы готовы к тому, что несет в себе дерби", — цитирует Сульшера Sky Sports.
06.12.2019 15:00
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Последние комментарии:
Ха-ха, хорошая шутееечка, братан)
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А он весельчак. "Ман Ю не потребуется 30 лпт до следующего титула"
"Дерби против Мансити играем теперь каждый год"
Допиздится скоро, лол))
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Веселый клоун
Посмотрим как будет шутить после пяти лысых палок
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Где шутка? Простая констатация факта
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