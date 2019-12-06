Сульшер пошутил насчет "Сити"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пошутил, что дерби против "Манчестер Сити" изменилось с тех времен, когда он сам выступал за "красных дьяволов".

Будучи игроком, Сульшер присоединился к "Юнайтед" в 1996 году, но свое первое дерби Манчестера сыграл только в 2001, когда "Сити", наконец, вернулся в высший дивизион.

В преддверии субботнего выезда на "Этихад" Оле Гуннар в шутливой манере задел своих соседей по этому поводу.

"По крайней мере, теперь мы играем дерби каждый год! Потребовалось много лет, чтобы я сам мог сыграть дерби Манчестера".

"Однако в некотором отношении дерби Манчестера изменилось. Конечно, "Сити" стал более классной командой, нежели во времена, когда играл я".

"Думаю, футбол в целом весьма изменился. Тогда больше дозволялось в плане борьбы, а сейчас больше внимания к деталям. В игре стало больше техники и тактики, нежели физики и настроя".

"Тем не менее, дерби все равно должно играться как дерби. Мы играем не в баскетбол, поэтому мы готовы к тому, что несет в себе дерби", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2019 15:00

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  1. andrew10 06.12.2019 15:24 # andrew10
    Ха-ха, хорошая шутееечка, братан)

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  2. naby-keita 06.12.2019 15:11 # naby-keita
    А он весельчак. "Ман Ю не потребуется 30 лпт до следующего титула"
    "Дерби против Мансити играем теперь каждый год"
    Допиздится скоро, лол))

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  3. chronicle 06.12.2019 15:08 # chronicle
    Веселый клоун
    Посмотрим как будет шутить после пяти лысых палок

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  4. keane16 06.12.2019 15:08 # keane16
    Где шутка? Простая констатация факта

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