Спортивный арбитражный суд (CAS) снял трансферный запрет с "Челси" в преддверии января.

Напомним, в прошлом сезоне ФИФА наказала "синих" штрафом и трансферным запретом на два окна за многочисленные нарушения правил, регулирующих переходы игроков не старше 18 лет.



"Челси" без промедления обратился в ФИФА с апелляцией, но получил отказ. Тогда лондонский клуб заявил свой протест в CAS, одновременно приступив отбывать наказание.



Продержавшись без приобретений минувшим летом, теперь клуб со "Стэмфорд Бридж" снова волен регистрировать новичков. Но при этом "Челси" предстоит выплатить штраф в 230 тысяч фунтов, определенный CAS.