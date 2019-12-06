CAS снял трансферный запрет с "Челси"

Челси Спортивный арбитражный суд (CAS) снял трансферный запрет с "Челси" в преддверии января.

Напомним, в прошлом сезоне ФИФА наказала "синих" штрафом и трансферным запретом на два окна за многочисленные нарушения правил, регулирующих переходы игроков не старше 18 лет.

"Челси" без промедления обратился в ФИФА с апелляцией, но получил отказ. Тогда лондонский клуб заявил свой протест в CAS, одновременно приступив отбывать наказание.

Продержавшись без приобретений минувшим летом, теперь клуб со "Стэмфорд Бридж" снова волен регистрировать новичков. Но при этом "Челси" предстоит выплатить штраф в 230 тысяч фунтов, определенный CAS.


Метки CAS, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2019 14:10

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Последние комментарии:




  1. only--liverpool 06.12.2019 15:20 # only--liverpool
    Где-то на чукотке заплакал российский пенсионер...

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  2. klementino 06.12.2019 15:18 # klementino
    Пизда зеропукам

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  3. chr1s8rown 06.12.2019 15:14 # chr1s8rown
    Cas продажные

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  4. andrew10 06.12.2019 15:13 # andrew10
    Отличные новости. Но теперь надо потратиться с умом)

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  5. naby-keita 06.12.2019 15:13 # naby-keita
    Зачем давать деньги временному тренеру?

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  6. fc-oil 06.12.2019 14:59 # fc-oil
    Сутулый наротировал

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  7. chelsea-69 06.12.2019 14:56 # chelsea-69
    Ахулиард за напа зверюгу отдайте уже скорей

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  8. akram 06.12.2019 14:28 # akram
    Пенсы проснулись, все радостные хуй вам в рот , в 4-ку даже не попадете.

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  9. golokante 06.12.2019 14:27 # golokante
    Зума до свиданья. Заебал уже.

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  10. vyrentz 06.12.2019 14:25 # vyrentz
    Кстати, для пинсов есть серьезное предложение - контрвыкуп топового бразильского защитника

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  11. vyrentz 06.12.2019 14:24 # vyrentz
    Наконец-то я больше не увижу днищенского Одои даже в обзорах

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  12. metkii 06.12.2019 14:22 # metkii
    сейчас, наверное, маунты и Ко пойдут по пизде..

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  13. gjchancel 06.12.2019 14:21 # gjchancel
    Пизда пацанам из академии :(((

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  14. j-silver 06.12.2019 14:21 # j-silver
    Ееее, трепещите сучки, батя в здании
    250 лямов на трансферы=всем песда
    230 тысяч штрафа это же ах ах ах
    Дать питсот и пусть сосут, денег много
    Чемпик наш

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  15. vyrentz 06.12.2019 14:20 # vyrentz
    Теперь Заха точно ваш

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  16. thegodfather 06.12.2019 14:19 # thegodfather
    Львы победили. Изи эльче уже в этом сезоне. Чилуэл ю а велком.

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  17. ask 06.12.2019 14:18 # ask
    А что толку зимой никто топовых игроков не отпустит

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  18. kler 06.12.2019 14:18 # kler
    Сейчас топы со всей Европы подъедут

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  19. kanoniru-poker 06.12.2019 14:18 # kanoniru-poker
    Молодцы пенсы, отлично. Увидим сильный Челси с солидными приобретениями.

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  20. blackdreamer 06.12.2019 14:17 # blackdreamer
    наконец то а то жители чукотки уже заебались работать на новые трансферы чолчей

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