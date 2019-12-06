CAS снял трансферный запрет с "Челси"
Спортивный арбитражный суд (CAS) снял трансферный запрет с "Челси" в преддверии января.
Напомним, в прошлом сезоне ФИФА наказала "синих" штрафом и трансферным запретом на два окна за многочисленные нарушения правил, регулирующих переходы игроков не старше 18 лет.
"Челси" без промедления обратился в ФИФА с апелляцией, но получил отказ. Тогда лондонский клуб заявил свой протест в CAS, одновременно приступив отбывать наказание.
Продержавшись без приобретений минувшим летом, теперь клуб со "Стэмфорд Бридж" снова волен регистрировать новичков. Но при этом "Челси" предстоит выплатить штраф в 230 тысяч фунтов, определенный CAS.
06.12.2019 14:10
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Последние комментарии:
Где-то на чукотке заплакал российский пенсионер...
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Пизда зеропукам
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Cas продажные
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Отличные новости. Но теперь надо потратиться с умом)
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Зачем давать деньги временному тренеру?
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Сутулый наротировал
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Ахулиард за напа зверюгу отдайте уже скорей
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Пенсы проснулись, все радостные хуй вам в рот , в 4-ку даже не попадете.
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Зума до свиданья. Заебал уже.
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Кстати, для пинсов есть серьезное предложение - контрвыкуп топового бразильского защитника
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Наконец-то я больше не увижу днищенского Одои даже в обзорах
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сейчас, наверное, маунты и Ко пойдут по пизде..
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Пизда пацанам из академии :(((
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Ееее, трепещите сучки, батя в здании
250 лямов на трансферы=всем песда
230 тысяч штрафа это же ах ах ах
Дать питсот и пусть сосут, денег много
Чемпик наш
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Теперь Заха точно ваш
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Львы победили. Изи эльче уже в этом сезоне. Чилуэл ю а велком.
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А что толку зимой никто топовых игроков не отпустит
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Сейчас топы со всей Европы подъедут
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Молодцы пенсы, отлично. Увидим сильный Челси с солидными приобретениями.
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наконец то а то жители чукотки уже заебались работать на новые трансферы чолчей
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