Ван Дейк: "Мы еще не достигли цели"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк напомнил своим партнерам по команде, что они еще ничего не выиграли в этом сезоне.

Победа 5:2 в дерби против "Эвертона" в среду вечером помогла "красным" восстановить восьмиочковый отрыв от ближайшего преследователя во главе Премьер-Лиги.



"Ливерпуль" уверенно лидирует и с начала сезона потерял только два очка, однако Ван Дейк спешит напомнить, что судьба титула решится в оставшейся части сезона.



"Мы в хорошем положении, и нельзя это отрицать — но мы еще не достигли цели".



"Мы не можем успокоиться, особенно пока сезон не достиг даже своей середины. Мы хотим продолжать идти вперед, сохраняя концентрацию на предстоящих матчах".



"Нам нужно находить способ добиваться побед в каждом матче, что мы играем, независимо от состава или тактики. Мы всегда стараемся побеждать", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.