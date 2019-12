Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" хочет Леандро Паредеса. "Лестер" готов удвоить зарплату Брендана Роджерса. Маурисио Почеттино не интересен "Баварии". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

В январе нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда можно будет выкупить за фиксированную сумму в 17 миллионов фунтов. (Bild)



"Манчестер Юнайтед" хочет полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который также интересен "Милану" и "Наполи". (El Intransigente)



"Юнайтед" надеется купить Холанда, вингера "Боруссии" Джейдона Санчо и полузащитника в пару ближайших трансферных окон. (Evening Standard)



Уход нападающего Оливье Жиру из "Челси" в январе маловероятен. (The Sun)



"Арсенал" собирается отозвать Эдди Нкетиа из "Лидса" в январе, чтобы снова отправить юного нападающего в аренду. (Daily Mail)



"Вест Хэм" собирается продать Роберто и купить нового голкипера в январе. (The Guardian)



"Уотфорд" лидирует в борьбе за право арендовать нападающего "Кристал Пэлас" Коннора Уикхэма. (The Telegraph)



Другое



До матча с "Тоттенхэмом" игроки "Юнайтед" попросили руководство клуба не увольнять Оле Гуннара Сульшера. (The Times)



Карло Анчелотти, интерес к которому приписывают "Арсеналу", может быть уволен с поста главного тренера "Наполи" на следующей неделе. (Daily Mirror)



"Арсенал" проводит первые собеседования с кандидатами на должность главного тренера. (The Telegraph)



В случае расставания с Микелем Артетой главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вернет на роль своего ассистента Доменека Торрента. (The Sun)



"Лестер" готов увеличить вдвое зарплату своего главного тренера Брендана Роджерса — до 10 млн. фунтов в год. (Daily Mirror)



"Лестер" уже начал переговоры Роджерса о новой сделке. (The Telegraph)



Экс-наставник "Лестера" Найджел Пирсон прошел собеседование в "Уотфорде". (The Times)



Алан Пардью заинтересован в работе с "Эвертоном". (Daily Mail)



Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не интересен "Баварии". (Bild)



Вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд более не заинтересован в приглашении спортивного директора. (ESPN)



"Вест Хэм" задумывается об увольнении своего спортивного директора Марио Хусильоса. (Daily Mirror)



Звезда "Вест Хэма" Мичейл Антонио посетил тюрьму с лекцией для заключенных. (Daily Mail)



Итальянскую газету обвинили в расизме за заголовок "Черная пятница" рядом с фото Криса Смоллинга и Ромелу Лукаку. (The Guardian)