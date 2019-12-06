Юнгберг подтвердил, что Обамеянг убежал в туалет

Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг объяснил, почему в концовке матча против "Брайтона" его команда несколько минут играла вдесятером — из-за ухода с поля капитана "канониров" Пьер-Эмерика Обамеянга.

В концовке домашнего матча против "чаек" подопечные Юнгберга пытались уйти от поражения, однако финальный штурм оказался смазан дефицитом в одного игрока.



Несколько минут "Арсенал" играл без Обамеянга, который срочно убежал в раздевалку по зову природы и вернулся в игру до финального свистка.



"Он убежал и вернулся две-три минуты спустя. Если ты плохо себя чувствуешь, с этим ничего не поделать".



"Вообще-то, я даже не заметил, что он покинул поле. Я лишь видел, как он вернулся после пары минут отсутствия", — цитирует Юнгберга Daily Mirror.