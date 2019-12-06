Юнгберг подтвердил, что Обамеянг убежал в туалет
Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг объяснил, почему в концовке матча против "Брайтона" его команда несколько минут играла вдесятером — из-за ухода с поля капитана "канониров" Пьер-Эмерика Обамеянга.
В концовке домашнего матча против "чаек" подопечные Юнгберга пытались уйти от поражения, однако финальный штурм оказался смазан дефицитом в одного игрока.
Несколько минут "Арсенал" играл без Обамеянга, который срочно убежал в раздевалку по зову природы и вернулся в игру до финального свистка.
"Он убежал и вернулся две-три минуты спустя. Если ты плохо себя чувствуешь, с этим ничего не поделать".
"Вообще-то, я даже не заметил, что он покинул поле. Я лишь видел, как он вернулся после пары минут отсутствия", — цитирует Юнгберга Daily Mirror.
06.12.2019 11:00
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Последние комментарии:
Бред какой-то
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Если бы забил и сразу обосрался - вот это бы был капитан. Герой. А так...
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позорище полнейшее
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Апхахахах один посылает своих болельщиков прямо на поле, второй просто убежал в туалет посрать во время финальных штурмов его команды, ну что за клуб то такой))))
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"Вообще-то, я даже не заметил, что он покинул поле. Я лишь видел, как он вернулся после пары минут отсутствия"
Источник: http://fapl.ru/posts/7516
Серьезно? ))) Ты вообще-то главный тренер и не видишь того что происходит на поле?
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по стопам Рамоса идет)
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Я вообще упустил и то и другое. С какой по какую минуты это случилось?
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Передернуть сбегал.
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посрать сбегал
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Придурки.
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Проблевался от игры всей команды, бывает.
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В концовке домашнего матча против "чаек" подопечные Юнгберга пытались уйти от поражения, однако финальный штурм оказался смазан дефицитом в одного игрока.
Вообще-то, я даже не заметил, что он покинул поле. Я лишь видел, как он вернулся после пары минут отсутствия", — цитирует Юнгберга Daily Mirror.
Гениальный тренер.
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