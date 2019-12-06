Юнгберг подтвердил, что Обамеянг убежал в туалет

Пьер-Эмерик Обамеянг Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг объяснил, почему в концовке матча против "Брайтона" его команда несколько минут играла вдесятером — из-за ухода с поля капитана "канониров" Пьер-Эмерика Обамеянга.

В концовке домашнего матча против "чаек" подопечные Юнгберга пытались уйти от поражения, однако финальный штурм оказался смазан дефицитом в одного игрока.

Несколько минут "Арсенал" играл без Обамеянга, который срочно убежал в раздевалку по зову природы и вернулся в игру до финального свистка.

"Он убежал и вернулся две-три минуты спустя. Если ты плохо себя чувствуешь, с этим ничего не поделать".

"Вообще-то, я даже не заметил, что он покинул поле. Я лишь видел, как он вернулся после пары минут отсутствия", — цитирует Юнгберга Daily Mirror.


Метки Арсенал, Брайтон, Обамеянг, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2678

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  1. vyrentz 06.12.2019 12:17 # vyrentz
    Бред какой-то

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  2. skydreams 06.12.2019 12:13 # skydreams
    Если бы забил и сразу обосрался - вот это бы был капитан. Герой. А так...

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  3. hammersmith 06.12.2019 12:00 # hammersmith
    позорище полнейшее

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  4. bezviz 06.12.2019 11:43 # bezviz
    Апхахахах один посылает своих болельщиков прямо на поле, второй просто убежал в туалет посрать во время финальных штурмов его команды, ну что за клуб то такой))))

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  5. masta 06.12.2019 11:39 # masta
    "Вообще-то, я даже не заметил, что он покинул поле. Я лишь видел, как он вернулся после пары минут отсутствия"

    Источник: http://fapl.ru/posts/7516

    Серьезно? ))) Ты вообще-то главный тренер и не видишь того что происходит на поле?

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  6. danilych89 06.12.2019 11:36 # danilych89
    по стопам Рамоса идет)

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  7. abse 06.12.2019 11:16 # abse
    Я вообще упустил и то и другое. С какой по какую минуты это случилось?

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  8. brown-ale 06.12.2019 11:14 # brown-ale
    Передернуть сбегал.

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  9. only--liverpool 06.12.2019 11:14 # only--liverpool
    посрать сбегал

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  10. tot35 06.12.2019 11:10 # tot35
    Придурки.

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  11. superglor 06.12.2019 11:04 # superglor
    Проблевался от игры всей команды, бывает.

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  12. manchester-united 06.12.2019 11:03 # manchester-united
    В концовке домашнего матча против "чаек" подопечные Юнгберга пытались уйти от поражения, однако финальный штурм оказался смазан дефицитом в одного игрока.

    Вообще-то, я даже не заметил, что он покинул поле. Я лишь видел, как он вернулся после пары минут отсутствия", — цитирует Юнгберга Daily Mirror.

    Гениальный тренер.

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