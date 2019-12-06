Семь вещей, что мы узнали в 15-м туре

"Ливерпуль" выиграл мерсисайдское дерби и отправил Марку Силву в отставку, "Арсенал" по-прежнему не может победить, а Жозе Моуриньо потерпел поражение из "Манчестер Юнайтед". Это и многое другое случилось в прошедшем посреди недели 15-м туре Премьер-Лиги.





У "Сити" нет проблем на "Терф Мур"



Домашний стадион "Бернли" по привычке называют сложным местом для грандов Премьер-Лиги, но тенденции давно изменились. С начала прошлого сезона команда Шона Дайча только раз побеждала представителя "большой шестерки", а ее матчи с "Ливерпулем" и "Челси" в этом сезоне были проиграны с общей разницей мячей 2:8.



"Манчестер Сити" добавил на поле "бордовых" четыре от себя, и этот исход не был сюрпризом. Возможно, Шон Дайч ошибся, когда решил оставить в запасе Эшли Барнса и сыграть с тремя центрхавами, но в такие дни что-то противопоставить "горожанам" сложно. После разочарования в Ньюкасле чемпионы Англии очень уверенно добились результата. Габриэль Жезус прервал свою голевую "засуху" дублем и напомнил о том, что сомнения в нем, как достойном "Сити" форварде, немного преувеличены.



"Борнмут" сильно сдал в атаке



Мы давно привыкли к тому, что "Борнмут" — команда, которая играет сериями. Подопечные Эдди Хау чередуют успешные периоды с периодами неудач, избегают любых проблем, но все же не прыгают выше головы. В этом сезоне ничего не меняется, хотя последняя серия "вишенок" по-своему уникальна. Команда, которую всегда хвалили за атакующий футбол, атакует с трудом.



Матч с "Кристал Пэлас" был квинтэссенцией этого. Гости "Селхерст Парк" провели большую часть встречи в большинстве, но не несли большой угрозы воротам соперника и пропустили сами. В последних девяти играх чемпионата "Борнмут" одержал только одну победу, забил семь голов и не сумел отличиться четырежды. Половину своих мячей команда Эдди Хау в этом году забивает после стандартов. Это результат работы над ними, но где-то в процессе пострадали традиционные достоинства "вишенок".



Конечно, "Борнмут" будет в порядке, но атакующий парадокс не может устраивать Эдди Хау. Не исключено, что менеджер команды в ближайшее время даже откажется от традиционной схемы 4-4-2 и попробует перестроить игру в полузащите.



Маллинс может получить шанс



Уволив второго за сезон тренера уже после 14-го тура, "Уотфорд" столкнулся с непростой задачей найти ему замену. Очевидно, что менеджеры, дорожащие своей репутацией, браться за подобную работу не готовы — их нужно убеждать. Время на эти убеждения с выгодой для себя может использовать Хайден Маллинс, временно руководящий командой.



Бывший полузащитник "Пэлас", "Вест Хэма", "Портсмута" и других клубов получил возможность, будучи до этого тренером молодежной команды. В первой игре на поле "Лестера" результата Маллинс не добился, но выступление "Уотфорда" было приличным. "Шершни" показали солидную игру в обороне и желание в целом, потому долго сдерживали подопечных Брендана Роджерса. Внутри команды есть поддержка самого Маллинса, а также желание видеть во главе британского тренера, чего с "Уотфордом" не случалось уже давно. Крис Хьютон может быть такой опцией, но у Маллинса еще есть субботняя игра с "Кристал Пэлас", чтобы сделать собственную заявку.



Ингс продолжает забивать, "Саутгемптон" выздоравливает



Семь очков в последних трех матчах — это существенный прогресс для "Саутгемптона", который недавно проигрывал 0:9 дома и не имел ни одной домашней победы. Команда Ральфа Хазенхюттля взяла три очка на "Сент-Мэри" во втором матче подряд, и что важно — во второй раз подряд обыграла прямого конкурента. Последние результаты позволяют "святым" выбраться из зоны вылета.



Огромную роль в этом выздоровлении играют Джеймс Уорд-Проуз и Данни Ингс, создающие почти все голы команды. У первого уже четыре ассиста, но форма Ингса — очень приятный сюрприз для "Саутгемптона". "Норвичу" он забил свой восьмой гол в чемпионате. Пару месяцев назад Ингс забивал, вопреки результатам и игре команды, но теперь его голы делают разницу. И это особо важно на фоне того, какие проблемы нападающие "Саутгемптона" имели в последние сезоны. И имеют по-прежнему: Че Адамс после своего перехода из "Бирмингема" разочаровывал, а уж с нынешней формой Ингса потерял последние шансы вернуться в состав.



Моуриньо проиграл на "Олд Траффорд"



Первое поражение нового тренера "Тоттенхэма" случилось в четвертой игре и на поле его бывшего клуба. Такое развитие событие читалось. Сколько бы ни говорилось о мотивации Моуриньо к победе, мотивация игроков "Манчестер Юнайтед" была не меньшей — а именно она определяет разницу между хорошим и плохим "Юнайтед" в этом сезоне.



"Юнайтед" лучше начал первый тайм, лучше начал тайм второй — и этот эмоциональный фактор обеспечил хозяевам преимущество. Команда Оле Гуннара Сульшера в этом сезоне играла с конкурентами только дома и в пяти этих матчах не уступила ни разу, набрав 11 очков. Это больше, чем "красные дьяволы" имеют в девяти встречах со всеми остальными соперниками. Статистика поразительная, но объяснимая для тех, кто обладает классом, но не обладает полноценной командной игрой. Взгляните, например, на лучшие результаты "Вест Хэма" и "Эвертона" в последние полтора года.



Смотреть же на игру "Тоттенхэма" в матче на "Олд Траффорд" лишний раз не стоит. Моуриньо выбрал слишком атакующий состав, но "шпоры" проиграли не из-за этого — а из-за того, что стартовая энергия соперника в обоих таймах так и не позволила им отыскать уверенность в себе.



"Ливерпуль" отправляет Силву в отставку



Мерсисайдское дерби давно не является критерием оценки для тренеров "Эвертона". В последний раз на поле "Ливерпуля" "ириски" побеждали 20 лет назад, и уже почти 10 лет они не обыгрывают своих соседей в принципе. Эти противостояния давались тяжело и более классным специалистам, чем Марку Силва. Формально унизительный исход игры в среду привел к увольнению португальца, но оно должно было случиться намного раньше.



За исключением отрезка в конце прошлого сезона, "Эвертон" Силвы никогда не выглядел настоящей командой. Нынешние результаты же просто непозволительны. До Рождества осталось три недели, а мерсисайдцы падают в зону вылета, проиграв девять из 15 матчей Премьер-Лиги. Несмотря на то, что разница между финансовыми возможностями "Ливерпуля" и "Эвертона" в последние три года сократилась, разница в классе обеих команд только увеличилась. "Ириски" зачем-то убивались, чтобы заполучить Марку Силву, но спустя два года они вернулись туда же. Им снова нужен человек вроде Сэма Эллардайса, который убережет этот амбициозный проект от полного краха. Но как минимум один матч во главе команды получит культовый Данкан Фергюсон.



"Арсеналу" придется искать тренера



После увольнения Унаи Эмери "канониры" подчеркнули желание найти полноценного тренера, но задача это не такая простая. И наверняка в Северном Лондоне были бы не против получить быстрый эффект от Фредди Юнгберга. Если бы шведу удалось сразу повлиять на результаты, поиски можно было бы отложить. Но за ничьей с "Норвичем" последовало домашнее поражение от "Брайтона".



Это все тот же "Арсенал". Лондонцы имели неплохой отрезок в игре после старта второго тайма, но снова позволили среднему сопернику не просто играть, но владеть инициативой на своем поле. О достоинствах "Брайтона" Грэма Поттера всем известно, но это команда, набравшая в выездных матчах всего очко после победы над "Уотфордом" в стартовом туре. Сейчас же "чайки" совершенно не испугались гола Лакасетта в ответ и давлению со стороны соперника. Они его выдержали, а затем вернулись к убедительному футболу, который принес все три очка.

Проблемы "Арсенала" с нынешним составом не решит ни один тренер, но кажется, Фредди Юнгбергу не удастся и меньшее — замаскировать их на время за счет дополнительной мотивации. Ее пока не замечено.



Иван Громиков специально для FAPL.ru